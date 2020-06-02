с чего всё началось

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.

Общество Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,3K

Общество В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда". 282

Кино Хоррор «Первая ведьма» стал лидером американского проката Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что хоррор "Первая ведьма" стал лидером американского проката.

Культура Лоза резко ответил на шутку Киркорова Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина. 85

Политика Сенат заблокировал осуждающую действия Трампа резолюцию Представителям Демократической партии США в сенате не удалось добиться принятия резолюции, осуждающей действия президента Дональда Трампа для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 3

Экономика Совфед поддержал освобождение МСП от ряда налогов на время пандемии Документ (N959325-7) освобождает от уплаты ряда налогов компании малого и среднего бизнеса (МСП), включенные в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года, индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах деятельности, которые пострадали от коронавируса.

Политика Китай в ответ на критику отказался от закупки сои и свинины в США В ответ на критику президента Дональда Трампа относительно закона о безопасности в Гонконге Китай дал указание государственным компаниям отменить закупки сои и свинины в США, сообщает информагентство Reuters. 13

Политика ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости. 1,8K

Космос В кораблях Маска нашли заимствование у россиян «Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей. 35

Авто Компания Jeep запускает продажи машин онлайн Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне. 2

Общество Губернатор Виктор Томенко прокомментировал арест главы Славгорода Глава Славгорода Сергей Горбунов арестован по подозрению в получении крупной взятки в 2 млн рублей. 17

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 303

Армия и оружие МГБ ЛНР получены установочные данные ДРГ противника В ходе реализации мероприятий по противодействию разведывательно-подрывной деятельности украинских спецслужб на территории Луганской Народной Республики сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР установлены персональные данные диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника, которые принимали участие в вооруженной агрессии против республик Донбасса.

Баскетбол Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА Сербский центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры о подписании контракта с ЦСКА.