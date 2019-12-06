Общество
FerraРоссия определилась с планами по развитию квантовых технологий
Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил о том, что правительство страны, заручившись поддержкой экспертов и крупных компаний, испытало семь дорожных карт по цифровым технологиям.
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Вице-премьер РФ Акимов назвал основные направления развития цифровой экономики
Вести.Финанс06 декабря в 07:42
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Американская певица Тейлор Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом 2019 года по версии журнала Forbes, ее доход составил $185 млн.
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