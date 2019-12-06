Общество

FerraFerraРоссия определилась с планами по развитию квантовых технологий

Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил о том, что правительство страны, заручившись поддержкой экспертов и крупных компаний, испытало семь дорожных карт по цифровым технологиям.
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