Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил о том, что правительство страны, заручившись поддержкой экспертов и крупных компаний, испытало семь дорожных карт по цифровым технологиям.

Россия определилась с планами по развитию квантовых технологий

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