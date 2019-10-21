с чего всё началось

Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.

Общество Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами 21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.

Политика Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.

Авто Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Авто Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.

Культура Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.

Политика Российские хакеры прикинулись иранскими и атаковали 35 стран Хакерская группа Turla, которую связывают с Россией, использовала программное обеспечение киберперступников из Ирана для атак организаций в 35 странах.

Здоровье Доктор Мясников назвал ежедневную норму потребления яиц Нормой специалист назвал не более трех яиц в день. Мясников также опроверг миф о том, что польза яиц зависит от их цвета и яркости желтка.

Политика В Сочи пройдет саммит «Россия-Африка» Российский президент Владимир Путин назвал предстоящий саммит Россия — Африка в Сочи беспрецедентным и знаковым мероприятием.