Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети

Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
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с чего всё началось
Глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Коуделка заявил, что в 2018 году его ведомство раскрыло сеть, созданную в стране ФСБ, пишет iDNES
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Посольство РФ опровергло обвинения главы контрразведки Чехии

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