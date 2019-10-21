Политика
Lenta.ruРоссия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
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Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Политика
Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram
Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.
Шоу-бизнес
Сын Орбакайте окончил элитный британский вуз
Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram снимок младшего сына Дени Байсарова в мантии выпускника.
Армия и оружие
МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии
У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
Общество
Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен
За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
Авто
Названы три вредные привычки автомобилистов
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.
Армия и оружие
Вышел на «Охоту»: как российский беспилотник удивит мир своими «пушками»
По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, на которого ссылается "Российская газета", испытания беспилотника "Охотник" в 2020 году начнутся с нового этапа.
Общество
Роспатент рассказал о самой необычной заявке на патент 2019 года
Роспатент назвал самую необычную заявку на патент текущего года. Удивительно, но им оказался зимний гаечный ключ.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Авто
Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
Политика
Российские хакеры прикинулись иранскими и атаковали 35 стран
Хакерская группа Turla, которую связывают с Россией, использовала программное обеспечение киберперступников из Ирана для атак организаций в 35 странах.
Здоровье
Доктор Мясников назвал ежедневную норму потребления яиц
Нормой специалист назвал не более трех яиц в день. Мясников также опроверг миф о том, что польза яиц зависит от их цвета и яркости желтка.
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Общество
Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании
Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
Кино
Первый канал представил тизер второго сезона сериала «Метод»
Происшествия
В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Политика
В Сочи пройдет саммит «Россия-Африка»
Российский президент Владимир Путин назвал предстоящий саммит Россия — Африка в Сочи беспрецедентным и знаковым мероприятием.
Экономика
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Хоккей
Тренер «Амура» Александр Гулявцев пообещал судье сжечь его машину
Александру Гулявцеву не понравились судейские решения его земляка Виктора Гашилова в матче «Амур» — «Динамо» Москва.
Общество
Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России
В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.