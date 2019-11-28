Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг. Теперь она занимает 38-е место, тогда как в предыдущей версии (была обнародована 24 октября) располагалась строчкой выше. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии.

Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

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