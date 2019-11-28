Футбол
Интерфакс-СпортРоссия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг. Теперь она занимает 38-е место, тогда как в предыдущей версии (была обнародована 24 октября) располагалась строчкой выше. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии.
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете
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«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Здоровье
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Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек
Политика
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Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Общество
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Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
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Политика
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Происшествия
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Политика
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По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Футбол
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Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
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Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
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Общество
В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова рассказала о романе с женатым
Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Авто
Кабмин утвердил продление программ льготного автокредитования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил порядок господдержки спроса на автомобили в рамках программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2018-2020 гг. и предоставления компенсаций банкам на реализацию этих программ в предыдущую трехлетку.
Кино
Комедийный детектив «Достать ножи» выходит на широкие экраны
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Общество
Представитель Дерипаски опроверг сообщения о лишении гражданства Кипра
РИА Новости / Александр Вильф Представитель российского миллиардера Олега Дерипаски опроверг информацию СМИ о лишении бизнесмена гражданства Кипра.
Биатлон
Драчёв заверил, что биатлонисты продолжат выступать под флагом России
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не помешают биатлонистам выступать под своим национальным флагом.
Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Общество
Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
Политика
СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского
Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Армия и оружие
Феникс (Китай): если бы Советский Союз не распался, то на каком уровне развития он бы сейчас был? (Феникс)
В 1991 году после распада СССР было образовано 15 новых стран, расположившихся в Центральной Азии и Центральной и Западной Европе: Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан и другие.