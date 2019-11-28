Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортРоссия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг. Теперь она занимает 38-е место, тогда как в предыдущей версии (была обнародована 24 октября) располагалась строчкой выше. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии.
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Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Чемпионат04:00

Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 38-е место

Спорт-Экспресс04:08

Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Sport24.ru04:11

Сборная России опустилась на 38-е место рейтинга ФИФА

Матч ТВ04:07

Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Sports.ru04:14

Сборная России опустилась на 38-е место рейтинга ФИФА

Sportbox.RU04:07

Россия опустилась на одно место в рейтинге ФИФА

Советский спорт04:37
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

РИА Новости вчера в 15:57
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«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
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Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
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Российская газета 02:17
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МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
RT на русском вчера в 21:15
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
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Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Политика

Путин заявил о готовности поделиться сирийским опытом со странами ОДКБ

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы поделиться опытом проведения антитеррористических операций в Сирии со странами ОДКБ.
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Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Футбол

«Зенит» победил «Лион» в матче Лиги чемпионов

Absolut TV вчера в 15:25
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Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
РБК 05:36
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru вчера в 16:36
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings вчера в 00:35
Шоу-бизнес

Алла Сигалова рассказала о романе с женатым

Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Рамблер 00:27
Авто

Кабмин утвердил продление программ льготного автокредитования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил порядок господдержки спроса на автомобили в рамках программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2018-2020 гг. и предоставления компенсаций банкам на реализацию этих программ в предыдущую трехлетку.
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Кино

Комедийный детектив «Достать ножи» выходит на широкие экраны

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Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
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Общество

Представитель Дерипаски опроверг сообщения о лишении гражданства Кипра

РИА Новости / Александр Вильф Представитель российского миллиардера Олега Дерипаски опроверг информацию СМИ о лишении бизнесмена гражданства Кипра.
РЕН ТВ вчера в 08:44
Биатлон

Драчёв заверил, что биатлонисты продолжат выступать под флагом России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не помешают биатлонистам выступать под своим национальным флагом.
RT на русском вчера в 06:59
Общество

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

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Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей

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RT на русском 26 ноября в 11:49
Политика

СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского

Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
ИА Новороссия 03:23
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Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе

По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
RT на русском 03:56
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Армия и оружие

Феникс (Китай): если бы Советский Союз не распался, то на каком уровне развития он бы сейчас был? (Феникс)

В 1991 году после распада СССР было образовано 15 новых стран, расположившихся в Центральной Азии и Центральной и Западной Европе: Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан и другие.
ИноСМИ 26 ноября в 16:35
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