Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссия опустилась на 81-е место в рейтинге равноправия полов

Россия опустилась с 75-го на 81-е место рейтинга Global Gender Gap Index (.pdf), публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

В Госдуме заявили об абсолютном равенстве мужчин и женщин в России

Говорит Москва04:07

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

REGNUM01:00

Россия опустилась с 75-го на 81-е место в рейтинге равноправия полов

Эхо Москвы02:33

Россия опустилась на 81-е место в рейтинге равенства полов

Телеканал 360°01:27

Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства

РБК02:34

Россия опустилась на 81-е место в рейтинге равноправия полов

Коммерсантъ01:00

Россия уступила Никарагуа и Руанде в рейтинге гендерного равенства ВЭФ

Интерфаксвчера в 18:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:28, Ашберн
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Rusvesna.su 15 декабря в 08:37
Происшествия

Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК

Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:02
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Происшествия

СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия

РИА Новости 03:53
Наука

Ученые объяснили, как появляется азарт соревноваться и побеждать

Американские ученые объяснили, как у человека появляется азарт соревноваться и побеждать, об этом сообщается в статье, опубликованной изданием Theconversation.com.
Ugpressa.ru 04:24
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 15 декабря в 11:44
Кино

«Матрица 4» может стать началом новой трилогии

Премьера фильма запланирована на 21 мая 2021 года. Съемки должны стартовать в начале следующего года.
Pravda.Ru 02:43
Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

Discover24 03:46
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс вчера в 22:34
Политика

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
REGNUM 02:56
Происшествия

Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»

REGNUM 02:44
Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
Политика

Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России

Lenta.ru вчера в 14:24
Игры

Новый тизер хоррор-боевика Succubus — спин-оффа Agony

Разработчики из Madmind Studio представили новый тизер своего хоррор-боевика Succubus — спин-оффа хоррора Agony, который вышел в мае 2018 года на PS4, Xbox One и PC, а в октябре этого года добрался до Switch.
Игромания.ру 03:36
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика

«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Lenta.ru 01:52
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.
РИА Новости вчера в 04:09
Политика

В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000

РИА Новости 04:03
Музыка

Сергей Мазаев раскритиковал концерт Николая Носкова

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пренебрежительно высказался о концерте, который не так давно провел Николай Носков впервые после болезни.
Ревизор.ру вчера в 07:03
Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru вчера в 18:33
Экономика

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
ТАСС вчера в 02:42
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета вчера в 06:23
Хоккей

«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов

Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:33
Происшествия

Кировский участковый пожаловался на побои жены

РИА Новости 03:20
Шоу-бизнес

Особенная дочь Светланы Зейналовой выступила на сцене

Особенная дочь российской телеведущей Светлана Зейналова выступила на сцене.
Актуальные Новости 14 декабря в 04:15
Футбол

Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Известия 14 декабря в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное