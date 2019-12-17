Россия опустилась с 75-го на 81-е место рейтинга Global Gender Gap Index (.pdf), публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Россия опустилась на 81-е место в рейтинге равноправия полов

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