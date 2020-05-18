Россия в марте 2020 года вновь сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,575 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте - Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

Россия осталась на втором месте по добыче нефти в мире после США

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