Экономика

Союзное ВечеСоюзное ВечеРоссия остановила поставки нефти в Беларусь

31 декабря стало известно, что Россия и Беларусь не смогли договориться о поставках черного золота на текущий год, и диалог по этому вопросу возобновится в ближайшее время. В то же время президент республики Александр Лукашенко поручил найти альтернативных российской стороне поставщиков нефти.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
РИА Новости03 января в 02:21

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Россия поставит Белоруссии нефть в ближайшее время

Вести.Ru04 января в 07:30

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Коммерсантъ03 января в 02:27

Россия с начала года прекратила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвы03 января в 12:30

В «Белнефтехиме» заявили, что Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

ТАСС03 января в 03:03

Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию

РБК03 января в 02:42

«Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти из России

Известия03 января в 08:39

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

РИА Новости03 января в 02:21
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:38, Ашберн

«Будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки». Россия перекрыла кран с нефтью для Беларуси

КП - Беларусь03 января в 10:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
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