Энергетика

УтроNewsУтроNewsРоссия остановила поставки нефти в Белоруссию

«Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь», — сказали в ведомстве. Представители «Транснефти» отметили, что у них нет заявок от нефтяных компаний РФ на реализацию поставок в Белоруссию с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
РИА Новости02:21

Подробнее о событии

«Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти из России

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Оператор участка «Дружбы» сообщил, что проблем с поставками нефти из РФ в Польшу нет

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Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

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В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

RT на русском03:46

Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию

РБК02:42

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Коммерсантъ02:27

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

РИА Новости02:21
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«Будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки». Россия перекрыла кран с нефтью для Беларуси

КП - Беларусь10:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Армия и оружие

Власти Ирана подтвердили гибель в Багдаде генерала Сулеймани

Life.ru вчера в 22:00
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:48
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
Lenta.ru 10:34
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Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Газета.Ru 10:54
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Политика

Нетаньяху поддержал США после убийства генерала Сулеймани

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства главы командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани заявил, что еврейское государство «полностью на стороне США в борьбе за мир».
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Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Спорт

Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим

Коммерсантъ 10:24
Авто

Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера

У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
АвтоВзгляд 00:30
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Политика

Кравчук заявил Савченко о трех Украинах с разными ДНК

В сентябре бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что отсутствие баланса интересов разных регионов страны является главной ошибкой украинских политиков.
РБК 10:22
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия 01 января в 17:54
Политика

Госдеп заявил о готовности к любому ответу Ирана на убийство Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в пятницу, 3 января, телеканалу CNN, что США готовы к любому ответу Ирана на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Известия 08:51
Хоккей

Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира

Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
Газета.Ru 04:09
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию

Ранее в сеть попали характеристики удешевленной версии Samsung Galaxy Note 10 Lite. Он должен выйти в середине января 2020 года.
Профиль вчера в 09:59
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Общество

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Экономика

Пенсии в России повысили на 6,6%

Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 01 января в 04:36
Политика

В Иране прошли демонстрации в связи с убийством генерала Сулеймани

Десятки тысяч людей вышли на улицы иранских городов после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани.
RT на русском 06:03
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Политика

Пранкеры Лексус и Вован запустили шоу Stars save the Earth

Газета.Ru 06:59
Кино

Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
ГЛАС.RU 01 января в 12:12
Политика

«Это плохо закончится»: Трамп о ситуации в Ираке

Президент США Дональд Трамп комментируя гибель иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим".
Вестник Кавказа 10:52
Армия и оружие

В ООН назвали незаконным убийство иранского генерала Сулеймани

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани вероятнее всего является незаконным и нарушает международное право.
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Врачи назвали лучшую диету на 2020 год

Уже не первый год список возглавляет средиземноморская диета, в основе которой лежит употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки (прежде всего, овощей, фруктов, бобовых и зерновых), оливкового масла, рыбы и мяса птицы.
Российская газета 09:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его дочь Лиза исполнила хит Пугачевой

Многих поклонников Максима Галкина по-настоящему умилил видеоролик с Лизой, и они осыпали талантливую девочку комплиментами.
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Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru 06:13
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