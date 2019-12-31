Энергетика
УтроNewsРоссия остановила поставки нефти в Белоруссию
«Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь», — сказали в ведомстве. Представители «Транснефти» отметили, что у них нет заявок от нефтяных компаний РФ на реализацию поставок в Белоруссию с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.РИА Новости02:21
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