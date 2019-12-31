Экономика

Суть событийСуть событийРоссия приостановила поставки нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые соглашения. Вместе с тем он поручил срочно найти альтернативу российским углеводородам.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
РИА Новости02:21

Подробнее о событии

Источник: РФ намерена скоро завершить переговоры с Белоруссией о поставках нефти

ТАСС09:35

«Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти из России

Известия08:39

Российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы

Эхо Москвы06:00

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Коммерсантъ02:27

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

РИА Новости02:21

В Белоруссии прокомментировали остановку поставок российской нефти

Lenta.ru02:56

Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию

РБК02:42
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:41, Ашберн

Россия остановила поставки нефти на белорусские НПЗ

КП - Беларусь03:16
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

РИА Новости вчера в 22:05
Политика

Путин и Макрон обсудили по телефону гибель генерала Сулеймани

Лидеры стран в разговоре выразили озабоченность в связи с гибелью командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР, генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде.
РЕН ТВ 09:29
Гаджеты

OnePlus сделает основную камеру будущего флагмана «невидимой»

OnePlus уже в ближайшее время покажет свое новое устройство.
Ferra 08:45
Происшествия

Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей

В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.
Lenta.ru 08:16
Теннис

Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup

Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.
РИА Новости 08:40
Шоу-бизнес

Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса

Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
ТВ Центр 07:18
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес

Пышнотелая дочь Романа Абрамовича предстала в сексуальном мини

Некоторые снимки Софии показались подписчикам слишком уж смелыми. На таких фотографиях наследница Абрамовича запечатлена в мини-платьях.
Bimru.ru вчера в 02:47
Политика

Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани

Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, поздравил всех, кто организовал ликвидацию генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.
Pravda.Ru 07:32
Происшествия

В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных

СК после публикации с избиением заключенных в Кузбассе возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками колонии, сообщает пресс-служба ведомства по Кемеровской области.
РИА Новости 07:19
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 04:39
Энергетика

Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
РИА Новости 06:15
Происшествия

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли четыре человека

Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в городском округе Подольск в Московской области.
REGNUM 05:37
Политика

В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
RT на русском 04:21
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Общество

Названа лучшая диета в 2020 году

На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.
Lenta.ru 04:42
Политика

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости вчера в 12:39
Единоборства

Шлеменко рассказал о возможном ходе боя Емельяненко с Исмаиловым

Александр Шлеменко, боец смешанного стиля (MMA), высказался о предстоящем бое Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:46
Гаджеты

Radeon RX 5900 XT не оставит GeForce RTX 2080 Ti никаких шансов

Модели RX 5700 и RX 5700 XT были представлены в начале лета, RX 5500 XT вышла буквально пару недель назад, а RX 5600 XT ожидается в январе.
iXBT.com 01 января в 08:31
Авто

Владелец BMW i3 проехал 277 000 км на родных тормозах

CarsWeek.ru вчера в 06:57
Политика

Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США

Lenta.ru 07:36
Армия и оружие

«Бросили динамит в пороховую бочку»: эксперт рассказал о последствиях ликвидации Сулеймани для США

Что касается самих Штатов, то их, по словам эксперта, интересует только внутренняя политика и, в первую очередь, президентские выборы в этом году.
ТК Звезда 08:39
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«Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

Московский Комсомолец 09:06
Общество

Польские школьники поставили танцевальный номер на тему Освенцима

Ученики одной из начальных школ Польши поставили танцевальный номер о трагичных происшествиях в концлагере Освенцим.
VSE42.RU 06:37
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Политика

На Украине заговорили о неизбежном повышении пенсионного возраста

Следующая индексация намечена на март 2020 года, но, несмотря на любые «мягкие варианты», повышение пенсионного возраста является неизбежным.
ГЛАС.RU 03:57
Политика

Путин и Макрон поддержали усилия по разрешению кризиса в Ливии

Путин и Макрон поддержали усилия по разрешению кризиса в Ливии, в том числе при посредничестве ООН и ФРГ - Кремль.
ТАСС 09:30
Спорт

Лыжница Непряева стала шестой в масс-старте на «Тур де Ски»

Вести.Ru 08:04
Интернет

Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями

Прямо перед Новым годом разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное обновление программы с открытым кодом и сквозным шифрованием.
Дни24 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
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