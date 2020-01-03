В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.

с чего всё началось

Представители «Транснефти» отметили, что у них нет заявок от нефтяных компаний РФ на реализацию поставок в Белоруссию с 1 января 2020 года. При этом сообщается, что транзит нефти через Белоруссию осуществляется в полном объеме, добавил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

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