Экономика

УтроNewsУтроNewsРоссия остановила поставки нефти в Белоруссию

Представители «Транснефти» отметили, что у них нет заявок от нефтяных компаний РФ на реализацию поставок в Белоруссию с 1 января 2020 года. При этом сообщается, что транзит нефти через Белоруссию осуществляется в полном объеме, добавил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
РИА Новости02:21

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Эксперты: Москва и Минск смогут вскоре найти компромисс по поставкам нефти в республику

ТАСС11:24

«Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти из России

Известия08:39

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Коммерсантъ02:27

В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

RT на русском03:46

Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию

РБК02:42

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвы10:17

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

РИА Новости02:21
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:02, Ашберн

В «Белнефтехиме» о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»

КП - Беларусь14:06
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
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Самые безопасные туристические направления 2020 года определила страховая компания BHTP, сообщает Express.
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Энтузиаст представил концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X

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Сборная России по хоккею в полуфинале МЧМ сыграет со Швецией

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Коалиция во главе с США приостановила обучение иракских военнослужащих

Коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной на территории России террористической группировкой "Исламское государство"1, приостановило обучение иракских военных после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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МИД РФ предупредил о тяжелых последствиях убийства Сулеймани

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Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
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На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
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В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

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В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
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Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
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Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

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Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
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Устюгов: результат в масс-старте на «Тур де Ски» был почти идеальным

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Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
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Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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