Экономика
Комсомольская правдаПочему Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию
В 2020 году Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию. Такие новости появились 3 января со ссылками на источники в российских СМИ, а чуть позже информацию подтвердили в «Белнефтехиме».
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с чего всё началось
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.РИА Новости03 января в 02:21
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«Белнефтехим» о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»
КП - Беларусь03 января в 14:06
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