Энергетика
ИнфоросРоссия остановила поставки нефти в Белоруссию
Минск прорабатывает контракты на поставку нефти в январе. В частности, рассматриваются альтернативные российским источники. Со слов представителя нефтяной отрасли Белоруссии, "непрерывные партии" закончились 31 декабря.
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с чего всё началось
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.РИА Новости03 января в 02:21
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«Белнефтехим» о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»
КП - Беларусь03 января в 14:06
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Футбол
Скопинцев подписал контракт с «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Армия и оружие
Небензя заявил, что Совбез ООН не учитывает убийство Сулеймани
Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил журналистам, почему Москва заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке.
Здоровье
Неизвестная вирусная пневмония распространяется в Китае
В социальных сетях КНР в связи с новыми случаями заболевания неизвестной пневмонией стали распространяться слухи о заразной болезни, и полиция города Ухань за «публикацию или пересылку ложной информации в Интернете без проверки» уже наказала восемь человек.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения о неправильном воспитании дочери
Алена Шишкова устала от постоянных обвинений пользователей в Сети о том, что она плохая мать и совсем не занимается воспитанием дочери Алисы.
Политика
Кризис на Ближнем Востоке: Наступил час Путина
Убийство Вашингтоном Касема Солеймани, великого иранского лидера, действительно одного из редких мировых лидеров, ослабило лидерство Трампа и привлекло внимание к Путину.
Общество
Американский истребитель F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком
Как стало известно, американский истребитель F-15E Strike Eagle допустил столкнулся в воздухе с танкером KC-46 Pegasus.
Музыка
Группа «Сплин» представила анимационный клип на песню «Воздушный шар»
Группа "Сплин" представила анимационный клип на песню "Воздушный шар".
Общество
Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке
Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.
Гаджеты
Появились изображения камеры Nikon Coolpix P950
Наряду с изображениями полнокадровой зеркальной камеры Nikon D780 источник опубликовал серию изображений, на которых запечатлена другая новинка Nikon, которая будет представлена в ближайшее время.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Игры
The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном
Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Происшествия
В Уфе мужчину в наушниках насмерть сбили две машины
В районе семи часов вечера напротив дома 13 по улице 50-лет СССР водитель «Chevrolet Captiva» при движении со стороны ул. Р. Зорге в сторону Пр. Октября совершил наезд на 22-летнего мужчину, переходившего проезжую часть.
Футбол
ФК «Рубин» подписал Дениса Макарова
В первой половине сезона 2019/2020 Макаров забил 11 голов, два из которых с пенальти, за 20 матчей.
Шоу-бизнес
36-летняя Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки
Скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Футбол
Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу
Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Происшествия
В новгородском детском лагере прервали отдых из-за вспышки инфекции
С 3 января 2020 года в лагере на отдыхе находились 215 детей. Смена должна была продлиться до 12 января.
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Футбол
Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Армия и оружие
В НАТО назвали атаку по Сулеймани самостоятельным решением США
США приняли решение о ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани без согласования с альянсом НАТО и международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Общество
Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком
Умер герой спецпроекта «Жизнь человека», хирург-онколог Андрей Павленко, почти два года боровшийся с раком желудка третьей стадии.