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с чего всё началось

Минск прорабатывает контракты на поставку нефти в январе. В частности, рассматриваются альтернативные российским источники. Со слов представителя нефтяной отрасли Белоруссии, "непрерывные партии" закончились 31 декабря.

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