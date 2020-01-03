Экономика

РидусРидусРоссия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ с 1 января 2020 года. Предприятия пока работают в штатном режиме на имеющихся нефтяных запасах.
Читать в источнике
Комментировать996
с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
РИА Новости03 января в 02:21

Подробнее о событии

Россия поставит Белоруссии нефть в ближайшее время

Вести.Ru04 января в 07:30

«Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти из России

Известия03 января в 08:39

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

РИА Новости03 января в 02:21

Россия с начала года прекратила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвы03 января в 12:30

Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию

РБК03 января в 02:42

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Коммерсантъ03 января в 02:27

Оператор участка «Дружбы» сообщил, что проблем с поставками нефти из РФ в Польшу нет

ТАСС03 января в 07:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 10:42, Ашберн

«Белнефтехим» о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»

КП - Беларусь03 января в 14:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика

Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Газета.Ru 10:31
Энергетика

На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России

Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода.
Известия 03:16
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Общество

В Петербурге похоронили онколога Павленко

Российского хирурга-онколога Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили в Спасо-Преображенском соборе города, где прошла церемония прощания.
RT на русском 09:16
Армия и оружие

Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Lenta.ru 10:27
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована "Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.
Вести.Ru 10:17
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Происшествия

Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».
Lenta.ru 08:52
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 05:09
Хоккей

Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ-2020

Сиб.фм вчера в 15:42
Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича разделась в ванной

Фотография сделана в ванной, и 21-летняя девушка позирует, почти полностью погрузившись в наполненную ванну.
Bimru.ru 03:13
Авто

УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Автоновости дня 03:31
Здоровье

Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню

Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Российская газета 06:31
Экономика

Российский рынок падает при нефти выше $70

Начало нового года для российского рынка проходило под знаком плюс, в минувшую пятницу отечественные индексы смогли не только показать повышение - рублевый бенчмарк в первый торговый день 2020 года сумел обновить исторический максимум, поднявшись в моменте до 3086,09 пункта.
Finam.Ru 02:10
Общество

Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Российская газета 06:48
Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 08:19
Хоккей

Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии

Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.
DixiNews 05:56
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости 07:43
Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Ведомости вчера в 02:05
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Российская приключенческая комедия «Холоп», которую начали показывать в кинотеатрах 26 декабря, уже собрала в прокате свыше 1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
Город под солнцем 04 января в 05:49
Гаджеты

Nokia возродит легендарный кнопочный телефон

Для перевыпуска взят телефон из классической линейки Nokia – 3310, который был представлен в феврале 2017 года.
ToDay News Ufa 03:27
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Спорт

Клебо: Большунов и Устюгов оказались сильнее меня

Чемпионат 03:01
Политика

МИД прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы

Министерство иностранных дел России назвало избрание нового спикера парламента Венесуэлы результатом легитимной демократической процедуры, возвращающей ситуацию в стране в конституционное поле.
РИА Новости 09:45
Происшествия

В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже

В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Хабаровский край сегодня вчера в 23:10
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Фигурное катание

Авербух рассказал о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу

Призер Олимпийских игр и хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал о том, сколько фигуристы получают за участие в ледовых шоу.
Пятый канал вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Елена Перминова выходит замуж за Александра Лебедева

Елена Перминова выложила снимок, на котором она целует своего возлюбленного, бизнесмена Александра Лебедева на фоне салюта.
ОК! вчера в 05:27
Политика

Парламент Ирака потребовал вывода войск США

В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.
RuNews24.ru вчера в 15:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное