Экономика
РидусРоссия прекратила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ с 1 января 2020 года. Предприятия пока работают в штатном режиме на имеющихся нефтяных запасах.
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с чего всё началось
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.РИА Новости03 января в 02:21
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Оператор участка «Дружбы» сообщил, что проблем с поставками нефти из РФ в Польшу нет
ТАСС03 января в 07:02
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«Белнефтехим» о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»
КП - Беларусь03 января в 14:06
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Политика
Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Энергетика
На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России
Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Общество
В Петербурге похоронили онколога Павленко
Российского хирурга-онколога Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили в Спасо-Преображенском соборе города, где прошла церемония прощания.
Армия и оружие
Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани
Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована "Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Происшествия
Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса»
В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».
Хоккей
Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ-2020
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Дочь Леонида Якубовича разделась в ванной
Фотография сделана в ванной, и 21-летняя девушка позирует, почти полностью погрузившись в наполненную ванну.
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Здоровье
Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню
Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Экономика
Российский рынок падает при нефти выше $70
Начало нового года для российского рынка проходило под знаком плюс, в минувшую пятницу отечественные индексы смогли не только показать повышение - рублевый бенчмарк в первый торговый день 2020 года сумел обновить исторический максимум, поднявшись в моменте до 3086,09 пункта.
Общество
Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Хоккей
Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии
Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Российская приключенческая комедия «Холоп», которую начали показывать в кинотеатрах 26 декабря, уже собрала в прокате свыше 1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
Гаджеты
Nokia возродит легендарный кнопочный телефон
Для перевыпуска взят телефон из классической линейки Nokia – 3310, который был представлен в феврале 2017 года.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Спорт
Клебо: Большунов и Устюгов оказались сильнее меня
Политика
МИД прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы
Министерство иностранных дел России назвало избрание нового спикера парламента Венесуэлы результатом легитимной демократической процедуры, возвращающей ситуацию в стране в конституционное поле.
Происшествия
В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже
В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Фигурное катание
Авербух рассказал о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр и хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал о том, сколько фигуристы получают за участие в ледовых шоу.
Шоу-бизнес
Елена Перминова выходит замуж за Александра Лебедева
Елена Перминова выложила снимок, на котором она целует своего возлюбленного, бизнесмена Александра Лебедева на фоне салюта.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США
В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.