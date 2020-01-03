В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.

с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС. Переговоры Москвы и Минска о новых условиях поставок нефти затянулись, прошлый контракт истек 31 декабря.

Армия и оружие При атаке боевиков в Кении погибли военные США При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.

Авто Jeep покажет плагин-гибридные вариации Wrangler, Compass и Renegade Американский Jeep планирует показать три машины с плагин-гибридными силовыми установками – презентация будет проходит на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, США.

Гаджеты Тройная камера и врезанная фронталка. OnePlus 8 Lite на новом рендере Интересно, что на макетах в верхней части экрана имеется достаточно большой вырез, в то время как на рендере фронтальная камера просто врезана в дисплей по центру.

Здоровье На Кубани переоснастили 36 детских больниц и поликлиник Как сообщили в Минздраве края, поставлено почти 340 единиц оборудования: 43 аппарата УЗИ, шесть рентген-аппаратов, 69 единиц лабораторного и 155 офтальмологического оборудования.

Авто Aston Martin и Airbus выпустят новый вертолет Совместно с компанией Airbus Corporate Helicopters марка разрабатывает новый вертолет, который называется ACH130 Aston Martin Edition.

Спорт WADA назначило России размер ежегодного взноса В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.

Политика Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.