Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС. Переговоры Москвы и Минска о новых условиях поставок нефти затянулись, прошлый контракт истек 31 декабря.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
РИА Новости03 января в 02:21

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Россия поставит Белоруссии нефть в ближайшее время

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ТАСС03 января в 07:02

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Эхо Москвы03 января в 12:30

Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию

РБК03 января в 02:42

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Коммерсантъ03 января в 02:27

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

РИА Новости03 января в 02:21
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:56, Ашберн

«Будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки». Россия перекрыла кран с нефтью для Беларуси

КП - Беларусь03 января в 10:00
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