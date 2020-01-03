Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС. Переговоры Москвы и Минска о новых условиях поставок нефти затянулись, прошлый контракт истек 31 декабря.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
РИА Новости03 января в 02:21

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Россия прекратила поставки нефтепродуктов на НПЗ Белоруссии

Комсомольская правда03 января в 11:07

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Коммерсантъ03 января в 02:27

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Эхо Москвы03 января в 12:30

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ТАСС03 января в 03:03

Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию

РБК03 января в 02:42

«Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти из России

Известия03 января в 08:39

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

РИА Новости03 января в 02:21
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:49, Ашберн

«Белнефтехим» о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»

КП - Беларусь03 января в 14:06
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
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