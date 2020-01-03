Экономика
BFM.ruРоссия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС. Переговоры Москвы и Минска о новых условиях поставок нефти затянулись, прошлый контракт истек 31 декабря.
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с чего всё началось
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.РИА Новости03 января в 02:21
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«Белнефтехим» о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»
КП - Беларусь03 января в 14:06
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Армия и оружие
США отказались выводить войска из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Религия
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Гаджеты
Huawei начала бета-тестирование EMUI 10 для трех смартфонов и планшета
По данным источника, накануне Huawei открыла публичное бета-тестирование прошивки EMUI 10 для трех своих смартфонов и планшета.
Фигурное катание
Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки
«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
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Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети
Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
Политика
Меркель приедет в Россию 11 января
Общество
Власти Японии добиваются экстрадиции Карлоса Гона
Власти Японии в настоящее время по дипломатическим каналам добиваются экстрадиции экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который бежал в Ливан.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
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Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого
В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Общество
Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.
Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Кино
«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории
Мультфильм «Холодное сердце 2» от киностудии Disney стал самым кассовым в истории, собрав в мировом прокате более 1,3 млрд долларов.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
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УАЗ опубликовал детали о «Русском Прадо»
Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Общество
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
Авто
Назван топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей
Как сообщает ToDay News Ufa, самым дешевым автомобилем в России назван седан Lada Granta, он обойдется новым владельцам в среднем в 455 900 рублей.
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Наука
Ученые определят безопасную дозировку соли при гипертонии
Стало известно, что научные сотрудники новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН планируют в текущем году серьезно заняться изучением влияния соли на развитие гипертонии.
Культура