Энергетика

Говорит МоскваГоворит Москва«Газпром» остановил транзит газа через Польшу

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил РИА Новости, что это может быть связано с желанием «Газпрома» сбалансировать экспорт из-за переизбытка предложения.
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ТАСС27 мая в 09:15

За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

РИА Новостивчера в 01:00
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Общество

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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

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Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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