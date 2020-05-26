Энергетика
Говорит Москва«Газпром» остановил транзит газа через Польшу
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил РИА Новости, что это может быть связано с желанием «Газпрома» сбалансировать экспорт из-за переизбытка предложения.
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Общество
Норвегия назвала свой карантин бесполезным против коронавируса
Камилла Столтенберг, глава Норвежского института общественного здравоохранения, оценила последствия и условия введения карантина в Норвегии.
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Шоу-бизнес
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Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Наука
Врачи выявили частый симптом при легком течении коронавируса
Исследователи предполагают, что потеря вкуса связана с относительно легким течением болезни и симптом поможет выявлять носителей без типичных признаков инфекции.
Российская газета 00:50
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
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Политика
МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда
МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
RT на русском 13:14
Киберспорт
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Энергетика
В США прибыла «армада» с саудовской нефтью
Ситуация, как отмечает директор консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен (Amrita Sen), связана с тем, что в страну прибыла «армада» судов из королевства.
Lenta.ru 06:43
Баскетбол
Кайл Хайнс подписал контракт с «Миланом»
Sports.ru 09:45
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском районе Солнцево
В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 09:27
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Футбол
Первый матч после рестарта Серии А состоится в Бергамо
Ранее стало известно, что Кубок Италии планируют возобновить 13 и 14 июня — в эти дни пройдут ответные полуфинальные матчи.
Metaratings 13:42
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Космос
В США отложили первый запуск Crew Dragon с космонавтами
Нынешний запуск должен был стать первым пилотируемым запуском для космического корабля.
Хакасия-Информ вчера в 01:56
Происшествия
Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара
Интерфакс вчера в 11:44
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени на посещение врача-специалиста
Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, который касается утверждения норм времени на посещение одного врача специалиста.
Известия 10:09
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля
Российская газета 11:47
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес
Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
Paparazzi.ru вчера в 01:47
Армия и оружие
Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку
Характеристику новой российской подлодке проекта 545 "Лайка" дало китайское СМИ Гуанмин жибао.
Газета.Ru 09:56
Общество
Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Футбол
Аршавин заявил, что не жалеет о своих скандальных словах на Евро-2012
Бывший игрок петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин признался, что не жалеет о своих словах "ваши ожидания - ваши проблемы", сказанных болельщику на чемпионате Европы 2012 года.
РИА Новости 12:21
Гаджеты
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3DNews вчера в 11:00
Единоборства
Пётр Ян сразится за титул чемпиона UFC с легендарным бразильцем
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