Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссия отчиталась перед ООН о ликвидации крайней нищеты

В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса грозит глобальной чрезвычайной ситуацией с продовольственным обеспечением в мире.
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Россия сообщила ООН о ликвидации крайней нищеты

Газета.Ru13:47

Россия отчиталась в ООН, что достигла цели по ликвидации крайней нищеты

Znak.com11:10

Россия отчиталась в ООН о победе над крайней нищетой

РБК13:06

Россия отчиталась о победе над нищетой

Lenta.ru12:45

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

РИА Новости13:29

ООН: Россия достигла цели по ликвидации крайней нищеты

Московский Комсомолец10:12

Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты

ТАСС09:54
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Футбол

ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»

В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
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Происшествия

Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации

Известия 06:59
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
1,3K
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Lenta.ru 10:13
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Энергетика

Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум

Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Газета.Ru 09:58
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей вчера в 03:45
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Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
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Политика

США из-за Гонконга ввели визовые санкции против китайских чиновников

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о введении визовых ограничений в отношении чиновников Коммунистической партии Китая (КПК) за "подрыв автономии" Гонконга.
Интерфакс 13:40
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Кино

Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа

Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
iReactor 06:24
5
Политика

Путин пригласил Макрона в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию.
Lenta.ru 12:36
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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru 09:44
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
1,5K
Общество

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 02:05
1,1K
Общество

Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
6,6K
Общество

Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила

С 1 июля 2020 года при получении медицинской справки возможно придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, согласно предложению Минздрава.
Вести.Ru 02:35
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
1,4K
Армия и оружие

Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400

Институт Митчелла в Мельбурне (Австралия) и американские СМИ, ссылаясь на доклад представителей ВВС США, сообщают о том, что обойти новейшие российские системы ПВО могут американские стратегические «стелс»-бомбардировщики B-21.
Вечерний курьер 03:07
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Политика

Бальбек считает пустыми слова Зеленского о планах вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно делал популистские заявления по Крыму, которые в итоге ничего не стоили, напомнил в комментарии RT зампред Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Парламентская газета 13:56
1
Культура

Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде

24 июня, в день парада Победы, на главной высоте России состоялся масштабный музыкально-театральный проект «Победа», который увидела вся страна.
Волгоградская правда 24 июня в 16:17
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Футбол

«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 11:41
Футбол

«Ливерпуль» впервые с 1990 года стал чемпионом Англии по футболу

Интерфакс-Спорт вчера в 17:11
Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
65
Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
68
Игры

The Last of Us Part II возглавила японский чарт продаж видеоигр

CyberSport.ru вчера в 10:52
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Шоу-бизнес

49-летняя Лера Кудрявцева перестала скрывать 2-летнего внука

49-летняя Лера Кудрявцева перестала скрывать 2-летнего внука от глаз общественности и впервые опубликовала фото с мальчиком в своем профиле в Instagram.
WMJ.ru 10:58
Политика

Президент Белоруссии положительно оценил парад Победы в Москве

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил благодарность россиянам за проведение юбилейного парада Победы в Москве, состоявшийся 24 июня.
ИА Новороссия 11:20
Происшествия

Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 13:16
6
Общество

Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля

Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
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