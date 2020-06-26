В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса грозит глобальной чрезвычайной ситуацией с продовольственным обеспечением в мире.

Россия отчиталась перед ООН о ликвидации крайней нищеты

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