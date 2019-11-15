Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия готова отдать Украине корабли, задержанные в ноябре 2018-го в Керченском проливе, до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два информированных источника.
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с чего всё началось

Россия готова отдать Украине задержанные корабли до саммита в «нормандском формате»

Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.
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«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Газета.Ru17:48

«Коммерсантъ»: Россия решила вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Ведомости12:10

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Lenta.ru11:52
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