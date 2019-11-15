Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия готова отдать Украине корабли, задержанные в ноябре 2018-го в Керченском проливе, до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два информированных источника.
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с чего всё началось

Россия готова отдать Украине задержанные корабли до саммита в «нормандском формате»

Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.
Коммерсантъвчера в 11:41

Подробнее о событии

СМИ сообщили о готовности России вернуть Украине задержанные корабли

РБКвчера в 12:22

Россия, по некоторым данным, решила вернуть Украине корабли, которые были задержаны год назад в Керченском проливе

Эхо Москвы02:00

Главные новости к утру 16 ноября

Коммерсантъвчера в 23:05

«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Газета.Ruвчера в 17:48

Россия вернет Украине задержанные под Крымом военные корабли

Московский Комсомолец01:26

«Коммерсантъ»: Россия решила вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Ведомостивчера в 12:10

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Lenta.ruвчера в 11:52
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Общество

Mash: умер политик Никита Исаев

Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:46
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Армия и оружие

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
RT на русском вчера в 22:44
Фигурное катание

В короткой программе Гран-при России Трусова проиграла Медведевой

Александра Трусова проигрывает Евгении Медведевой 2,72 балла после короткой программы на Гран-при России, который проходит в Москве.
Чемпионат вчера в 12:25
Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 14 ноября в 06:32
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия

Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
РБК вчера в 15:46
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

Известия 00:15
Политика

СБУ сообщила о задержании одного из лидеров ДАИШ

БИЗНЕС Online вчера в 11:14
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Происшествия

В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
РИА Новости 01:09
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Спорт

Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
News.ru вчера в 09:04
Политика

ФРГ законом защитила «Северный поток-2» от ЕС

Ранее специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» делалось исключение, так как в реализации проекта участвуют немецкие компании, а сам газ направляется из России в ФРГ.
Журналистская правда 14 ноября в 11:16
Политика

Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Коммерсантъ вчера в 06:52
Армия и оружие

Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства

Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
Газета.Ru вчера в 15:09
Общество

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM вчера в 13:21
Экономика

Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.
Интерфакс 14 ноября в 00:54
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Общество

Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота»

Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.
News.ru вчера в 04:15
Политика

Трамп отреагировал на признание Стоуна виновным во лжи

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание судом виновным в даче ложных показаний своего бывшего советника Роджера Стоуна.
Национальная служба новостей вчера в 12:59
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Известия 14 ноября в 20:34
Политика

Коломойский пообещал США российские танки в Польше

Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Деловое.ТВ 13 ноября в 11:31
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 00:32
Наука

Генетическая история финских женщин позволила установить разнообразие популяции

Новое генетическое исследование, проведенное в Университете Хельсинки и Университете Турку, показывает, что в конце Железного века Финляндия была населена отдельными и отличающимися друг от друга популяциями, все они влияли на генофонд современных финнов.
Индикатор 02:27
Теннис

Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Газета.Ru вчера в 17:00
Здоровье

С начала года в Ульяновске родились 6115 детей

Речь идёт о детях, рождённых после 1 января 2018 года. Ежемесячная выплата назначается женщине, у которой родился первый ребенок или отцу.
Глас Народа 02:52
Общество

Коллекторы дали рекомендации, как избежать просрочек по кредиту

Специалисты дали несколько советов, как избежать просрочки кредита.
Российская газета 02:34
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