Политика
Lenta.ruРоссия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия готова отдать Украине корабли, задержанные в ноябре 2018-го в Керченском проливе, до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два информированных источника.
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с чего всё началось
Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.Коммерсантъвчера в 11:41
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«Коммерсантъ»: Россия решила вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Ведомостивчера в 12:10
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