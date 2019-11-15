Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия готова отдать Украине корабли, задержанные в ноябре 2018-го в Керченском проливе, до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два информированных источника.
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Россия готова отдать Украине задержанные корабли до саммита в «нормандском формате»

Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.
Коммерсантъвчера в 11:41

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СМИ сообщили о готовности России вернуть Украине задержанные корабли

РБКвчера в 12:22

Россия, по некоторым данным, решила вернуть Украине суда, задержанные год назад в Керченском проливе

Эхо Москвы01:00

Главные новости к утру 16 ноября

Коммерсантъвчера в 23:05

«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Газета.Ruвчера в 17:48

Россия вернет Украине задержанные под Крымом военные корабли

Московский Комсомолец01:26

«Коммерсантъ»: Россия решила вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Ведомостивчера в 12:10

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Lenta.ruвчера в 11:52
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Общество

Галкин высказался об отмене своих концертов

Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.
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Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

Известия 00:15
Футбол

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру вчера в 14:00
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РИА Новости вчера в 14:13
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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Политика

Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО

"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
Вести.Ru 13 ноября в 19:25
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Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Спорт

Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях

Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
News.ru вчера в 05:54
Происшествия

Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой

Пятилетняя девочка, которая 12 ноября пропала в крымском селе Кропоткино, найдена убитой.
Интерфакс вчера в 01:37
Общество

Глава Газпрома не согласился с прогнозами Гидрометцентра на эту зиму

Руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер усомнился в прогнозе Гидрометцентра на предстоящую зиму.
iReactor 14 ноября в 16:11
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Экономика

Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Lenta.ru 00:58
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Политика

Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Коммерсантъ вчера в 06:52
Армия и оружие

Бывшую базу США в Сирии заняли военные полицейские РФ

Военная полиция России заняла аэродром недалеко от Кобани на севере Сирии.
News.ru вчера в 01:02
Происшествия

Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

Lenta.ru вчера в 11:00
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru вчера в 06:25
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM вчера в 13:21
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Культура

People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 13 ноября в 07:58
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 10:32
Происшествия

В Алтайском крае загорелся автобус с 20 пассажирами

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Хоккей

Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену

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Пригожин оценил шансы Бузовой спеть на «Евровидении»

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Историка Соколова поместили в СИЗО «Кресты»

Общественное телевидение России вчера в 12:52
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Вратарь сборной Чехии проходит лечение в психиатрической больнице

Голкипер пройдет курс лечения в одной из чешских психиатрических лечебниц.
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Происшествия

В Татарстане четыре человека погибли в ДТП

В Лаишевском районе Татарстана четыре человека погибли и трое пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД России.
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Космос

Электромагнитной вспышке разрешили сопровождать слияние черных дыр

Астрономы выяснили, что слияния черных дыр могут сопровождаться вспышкой в электромагнитном диапазоне.
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Политика

Помпео обвинил Китай в кибератаках на НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в подрыве безопасности коммуникаций Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 14:14
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
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