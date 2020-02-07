РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.

с чего всё началось

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.

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