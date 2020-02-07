Экономика
RT на русскомКозак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.ТАСС14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
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В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании
Определились все участники полуфинала Кубка Испании. На этой стадии турнира сыграют «Гранада», «Мирандес», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
Кино
В Netflix опубликовали список запрещенных к показу фильмов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран.
Авто
Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод
Все версии с полным приводом получили задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также перенастроенную подвеску с увеличенным на 20 миллиметров клиренсом.
Футбол
Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото праздничного торта, который ему подарили на день рождения.
Армия и оружие
Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео
В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Общество
Ещё у троих пассажиров на лайнере в Японии выявлен коронавирус
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Политика
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Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Армия и оружие
В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ
Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Политика
США могут ввести санкции против «Роснефти»
В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах.
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую
Да и 38-летний суперфорвард «Металлурга» Сергей Мозякин, много лет возглавлявший гонку бомбардиров КХЛ, хоть недавно и забросил первым в КХЛ 400 шайб, не так результативен, как прежде, - в текущем сезоне он не входит даже в топ-30 рейтинга, где бал правят московские динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Теннис
Россиянка Александрова обыграла румынку Русе в Кубке Федерации
В румынском городе Клуж-Напока завершился стартовый матч отборочного этапа Кубка Федерации по теннису между сборными России и Румынии.
Политика
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития
Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Футбол
Смолов рассказал о различии между Примерой и РПЛ
Хоккей
Дейли: участие игроков НХЛ в ОИ-2022 зависит от переговоров с NHLPA
Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх-2022 в Пекине будет зависеть от результатов переговоров с профсоюзом игроков НХЛ (NHLPA), заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли.
Политика
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Общество
Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде
В Антарктиде была зафиксирована аномально высокая для данного региона температура.
Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Общество
Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских
Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции, которые, в частности, возлагают на полицейских обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании ему первой помощи.
Футбол
Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ
В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.