Экономика

RT на русскомRT на русскомКозак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.
ТАСС14:04

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Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новости18:31

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАСС14:04

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском15:53

Козак рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию

Известия13:53

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъ13:51

Козак отказался ставить нефтяников «в непонятное положение» из-за Минска

РБК13:56
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Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь14:36
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Да и 38-летний суперфорвард «Металлурга» Сергей Мозякин, много лет возглавлявший гонку бомбардиров КХЛ, хоть недавно и забросил первым в КХЛ 400 шайб, не так результативен, как прежде, - в текущем сезоне он не входит даже в топ-30 рейтинга, где бал правят московские динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.
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Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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