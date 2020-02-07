Экономика
Lenta.ruРоссия отказалась дать Белоруссии скидку на нефть
Россия отказалась дать Белоруссии скидку на нефть. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, передает ТАСС. По его словам, поставки нефти в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях.
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с чего всё началось
Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.ТАССвчера в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
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В Таиланде солдат устроил стрельбу
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
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HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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Футболисты московского "Спартака" нанесли поражение сербскому "Партизану" в матче международного турнира в Катаре.
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СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
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Происшествия
В Карелии экс-министр арестован по обвинению во взяточничестве
Уточняется, что его задержали по обвинению в получении взятки.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
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Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
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Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Общество
СБУ обнаружила подделку документов о ремонте самолётов на Украине
СБУ разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию пассажирских самолётов одной из украинских авиакомпаний в международных аэропортах Одесса и Киев, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов.
Политика
Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя
В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет.
Политика
Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
Общество
Около 200 человек заразились норовирусом в США после посещения казино
Около 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз. Об этом сообщил телеканал WVUE.
Общество
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Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков вызвал на поединок соотечественника Александра Емельяненко.
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Одиннадцатилетняя школьница пропала в Самаре
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Политика
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Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.