Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.

с чего всё началось

Россия отказалась дать Белоруссии скидку на нефть. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, передает ТАСС. По его словам, поставки нефти в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях.

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