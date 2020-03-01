Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
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Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

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Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:26, Ашберн
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