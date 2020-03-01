Армия и оружие
РИА НовостиРоссия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
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Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
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Павел Прилучный заложил имущество перед разводом
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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
Марат Мирхайдаров возглавил частную компанию в Москве
Напомним, что в должности первого заместителя правительства Забайкалья Мирхайдаров находился с июня 2019 года.
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Экономика
ФРС поддержит экономику на фоне рисков из-за коронавируса
Федеральная резервная США готова принять меры для поддержки экономики страны на фоне рисков из-за коронавируса, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.
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Новгородцы вспоминают подвиг шестой роты псковских десантников
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Родители в Германии собрались опротестовать закон об обязательной прививке
Конституционные жалобы против закона об обязательной прививке от кори намереваются подать многочисленные представители семей с малолетними детьми в Конституционный Суд Германии, 1 марта сообщает новостной сайт web.de.
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«Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» — 3:0
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Александр Ревва рассказал о личном рекорде в сексе в восемь минут
Артист заявляет, в постели у него есть личный рекорд и это восемь минут, а потом он засыпает.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
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Авторы Star Citizen представили систему выживания
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В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Футбол
Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» за попытку украсть флаг
Болельщики московского «Локомотива» избили фаната «Зенита» во время матча между их клубами на «Газпром Арене».
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Экономика
Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Согласно пояснительной записке к законопроекту, депутаты предлагают предусмотреть налоговый вычет по НДФЛ в размере 10 % при покупке автомобиля российского производства.
Армия и оружие
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»
Американские СМИ заинтересовались новыми возможностями российского вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", которые предоставит ему авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74М.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Electronic о победе NAVI на IEM Katowice 2020: «Горжусь командой»
Денис electronic Шарипов прокомментировал победу на IEM Katowice 2020 по CS:GO.
Наука
Малорослость бактерий связана с отличной устойчивостью к антибиотикам
Английские ученые пришли к выводу, что малорослость бактерий связали с высокой устойчивостью к антибиотикам.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о выходе «Силовых машин» из совместного с Simens проекта
По условиям акционерного соглашения, пишет «Коммерсантъ», обе компании не могут разрабатывать новые технологии и продавать продукцию в России вне совместного предприятия.
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.