Политика
Lenta.ruРоссия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости. По его словам, пока что неясно, готовы ли все стороны конфликта в Ливии выполнять принятые на конференции решения.
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Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Энергетика
ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК загляделись на Сахалин
ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК рассматривают партнерство с "Газпром нефтью" на шельфе Сахалина, рассказали три источника "Ъ".
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Наука
Антидепрессанты могут быть заменены почвенными бактериями
Ученые нашли возможную безопасную замену химическим антидепрессантам. Как сообщает Planet Today, пилюли могут заменить почвенные бактерии.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком в Псковской области, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
В Минске прошла встреча контактной группы по Донбассу
Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоялось в Минске 12 февраля, в день пятилетия подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.
Политика
Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Культура
Любимый аромат Анны Ахматовой восстановили ради выставки
Отмечается, что Анна Ахматова называла этой аромат духами своей молодости.
Общество
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
Происшествия
На вилле в Испании нашли мертвыми двух российских бизнесменов
Названа предположительная причина смерти российских граждан. На вилле в Испании нашли мертвыми российских граждан.
Гаджеты
Apple выпустит новые наушники AirPods Pro
В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Экономика
Гончаров: Чудес не бывает, Украину ждет дефолт. И это еще мягкий сценарий
Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что государственный долг Украины за прошедший год вырос на $6 млрд и по состоянию на 1 января 2020 г. составляет $84,4 млрд Нужно 9 млрд долл.
Здоровье
В Минздраве сообщили о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около семидесяти тысяч осложнения у пациентов.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Армия и оружие
Представитель ОСК Кибитов рассказал о реакции Запада на спуск ледокола «Иван Папанин»
В пример он привел недавний спуск на воду «Ивана Папанина» – первого в мире ледокола, который принадлежит Минобороны, несет на борту ракеты и при этом может выполнять научные задачи по изучению Арктики.
Киберспорт
Valve забанила 40 тысяч аккаунтов Dota 2
Valve объявила, что забанила 40 тысяч аккаунтов Dota 2. Причиной стали различные нарушения правил игры, которые в компании называют общим термином «abusing matchmaking».
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.