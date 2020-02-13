Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости. По его словам, пока что неясно, готовы ли все стороны конфликта в Ливии выполнять принятые на конференции решения.

Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии

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