Политика
Lenta.ruРоссия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости. По его словам, пока что неясно, готовы ли все стороны конфликта в Ливии выполнять принятые на конференции решения.
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Резолюция СБ ООН по Ливии стала большим шагом к миру в ней — глава МИД ФРГ
Красная веснавчера в 20:10
У Москвы нет понимания, что стороны в Ливии готовы выполнять решения Берлинской конференции
Эхо Москвывчера в 18:06
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В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
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MWC 2020 отменили из-за угрозы распространения коронавируса
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Экономика
Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости
"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
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Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
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Определен срок полета российского космического корабля «Орел» к МКС
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В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
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Врачи назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника
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«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.