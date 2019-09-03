Процесс переговорный продолжается. Завтра я буду встречаться со своим японским коллегой. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный и совершенно очевидно займет много времени.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора. До этого Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на острове Кунашир.

Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах

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Интернет Приложение Zao делает из китайцев голливудских звезд Чтобы попасть в кино, нужно загрузить селфи, программа обработает отрывок из фильма и заменит лицо известного актера на лицо пользователя.

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