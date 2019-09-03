Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.
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Игорь Моргулов
Процесс переговорный продолжается. Завтра я буду встречаться со своим японским коллегой. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный и совершенно очевидно займет много времени.
— Игорь Моргулов, российский дипломатИзвестия 05:26

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