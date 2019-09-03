Политика
Lenta.ruРоссия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора. До этого Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на острове Кунашир.
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Процесс переговорный продолжается. Завтра я буду встречаться со своим японским коллегой. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный и совершенно очевидно займет много времени.
— Игорь Моргулов, российский дипломатИзвестия 05:26
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Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
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Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
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Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
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Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
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В центре внимания расследования - предполагаемое участие Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые обвиняли американского президента в связях с ним.
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Политика
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РИА Новости 09:32
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Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
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Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
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Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
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Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
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Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
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В «Яндекс.Браузере» появился музыкальный плеер
В «Яндекс.Браузере» появился плеер, который позволяет управлять воспроизведением музыки на сайтах.
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Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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Аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос пользователей на смартфоны в течение последнего летнего месяца и составили рейтинг самых популярных устройств, в который вошли как бюджетные, так и флагманские модели различных производителей Рейтинг популярных среди пользователей «Яндекс.Маркета» смартфонов открывает Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB.
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Российская газета 04:23
Экономика
В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка
Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Политика
Илье Яшину сократили срок ареста на 50 минут
Говорит Москва 08:22
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В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных
В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
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Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Шоу-бизнес
Александр Семчев сделал пластическую операцию
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Общество
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
В России работают чуть более половины женщин - 53,2 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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В США констатировали эпидемию заболеваний из-за вейпов
Главный детский пульмонолог в Уинтропской больнице Нью-Йоркского университета в Минеоле Мелоди Пирзада заявила, что вспышка заболевания из-за вейпов «становится эпидемией», сейчас болеют уже 215 человек, пишет The New York Times.
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