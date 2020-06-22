с чего всё началось

Премьер Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

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Происшествия Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю. 14