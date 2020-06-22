Политика
РИА НовостиРоссия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
Премьер Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года»,— сказано в постановлении.Коммерсантъ07:44
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Общество
Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений
Республика Татарстан выходит на второй этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии Сovid-19.
Татар-информ 04:19
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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Общество
Голикова заявила, что носить маски придется и осенью
Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 08:48
Политика
Партия Вучича побеждает на парламентских выборах в Сербии
РЕН ТВ вчера в 15:38
Общество
Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр
Российская газета 06:52
Политика
Глава ДНР распорядился частично разрешить выезд в ЛНР и Россию
Глава Донецкой Народной Республики внёс поправки в указ «О введении режима повышенной готовности», исходя из которого граждане ДНР с 21 июня могут выезжать в Российскую Федерацию с целью получения гражданства РФ.
ИА Новороссия 02:28
Политика
В Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma
Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что первоначально в деле фигурировали компании Байдена, но в итоге они исчезли.
ТАСС 08:14
Авто
Производство нового LADA Largus может стартовать уже в августе
Инсайдеры сообщества «AvtoVAZ News» допускают, что новинка встанет на конвейер сразу после корпоративного отпуска, т.е. после 16 августа 2020 года.
Автоновости дня 20 июня в 14:52
Политика
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Президент Владимир Путин считает, что чиновники, которые призваны служить людям, не должны "выпячивать напоказ" свое благосостояние — это просто неприлично, потому что сотни тысяч россиян живут очень скромно.
РИА Новости вчера в 06:41
Автоспорт
На машинах Формулы 1 в Австрии будет изображена радуга
По ходу гоночного уик-энда в Австрии 3-5 июля команды и партнеры Формулы 1 поблагодарят ключевых сотрудников и отдельных лиц изображением радуги на машинах.
Autosport.com.ru 07:03
Шоу-бизнес
Мария Порошина впервые показала сына
Лишь недавно актриса рассекретила имя недавно рожденного сына - мальчика было решено назвать Андреем.
Bimru.ru вчера в 08:23
Армия и оружие
Американцы провели испытание авиабомбы комплекса «Золотая орда»
Американские военные задействовали истребитель Super Hornet для испытания авиабомбы StormBreaker комплекса Golden Horde (Золотая Орда).
Политическая Экспертиза вчера в 00:35
Авто
Haval в России выпустил 10-тысячный автомобиль
Российский завод Haval, расположенный в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области, выпустил 10-тысячный автомобиль с момента своего открытия в марте 2019 года.
Автоновости дня 02:35
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
РИА Новости 03:30
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru вчера в 08:00
Путешествия
Turkish Airlines начнёт летать в Россию с 16 июля
Авиакомпания Turkish Airlines объявила о возобновлении полётов за рубеж в июле по 123 международным направлениям, включая Россию, пишет АТОР.
Prian.ru 07:15
Происшествия
Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор
Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушение права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
REGNUM 07:37
Шоу-бизнес
Еще одна девочка родится в семье Аллы Пугачевой
Уже известно, что супруга Влада носит девочку, об этом сообщил сын Евгения, младшего брата Пугачевой в эфире шоу «Ты не поверишь!».
Privet-Rostov.ru 04:43
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси
Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
Интерфакс вчера в 05:08
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Политика
Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании
Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулось с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.
Газета.Ru 08:48
Происшествия
Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю
Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
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Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Футбол
Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинет свой пост
Директора департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Лисин заявил, что покинет свой пост после завершения сезона.
Газета.Ru 08:54