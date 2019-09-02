Политика
ВедомостиРоссия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минпромторг опроверг сообщения об отказе от укороченного «Суперджета»
Национальная служба новостей01:48
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Экономика
Кабмин решил отказаться от экономического форума в Красноярске
В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны.
BFM.ru вчера в 08:51
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Экономика
Крупнейшие частные клиники растут благодаря ОМС
Рост составил 70% в годовом сопоставлении, уточнила директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Анна Канунникова и сообщила, что самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология.
Ведомости вчера в 17:03
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Происшествия
30 человек отравились шаурмой в Одесской области
В Одесской области 30 человек попали в больницу из-за шаурмы.
Газета.Ru 01:38
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Интернет
В «Сколково» предложили использовать big data для создания законов
Эксперты «Сколково» предложили использовать большие массивы данных для оперативной корректировки действующего законодательства.
ФедералПресс 01:54
Футбол
Бразильский защитник Витау стал игроком «Шахтера»
«Шахтер» подписал бразильского центрального защитника Витау, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на пять лет.
Спорт-Экспресс 01:36
Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика
Глава Гонконга отрицает желание уйти в отставку
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что не обращалась в центральное правительство Китая с просьбой об отставке.
Коммерсантъ 01:56
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Похудевшего на 100 килограммов Семчева с трудом узнали коллеги
Телепрограмма 02:01
Происшествия
На Урале инспектор ГИБДД отправится в колонию за липовые ДТП
В Свердловской области осужден экс-сотрудник ГИБДД 36-летний Алексей Лошаков — по просьбе своего знакомого он оформлял аварии, которые в реальности не происходили.
URA.Ru 01:23
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК 01 сентября в 08:40
Армия и оружие
Советская зенитка сбила американский ударный беспилотник. Фото
Несколько часов назад в распоряжении ресурса Avia.pero появилась информация о том, что над Афганистаном, из советской ЗУ-23, был сбит американский ударный беспилотный летательный аппарат.
Avia.pro вчера в 20:12
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
РБК вчера в 18:00
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Анна Старшенбаум опять изменила имидж
7Дней.ру вчера в 22:00
Кино
Роли в фильме «Брат-3» продают за 5 миллионов рублей
Подмосковье Сегодня вчера в 07:42
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках и акциях при покупке LADA в сентябре
При покупке модификаций CNG автомобилей Lada Largus и Lada Vesta действует скидка 115 000 рублей по программе «EcoGas».
Тарантас Ньюс вчера в 13:22