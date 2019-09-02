Политика

ВедомостиВедомостиРоссия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты.
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