Политика

ВедомостиВедомостиРоссия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
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с чего всё началось

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты.
Ведомостивчера в 17:17

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Минпромторг прокомментировал ситуацию с Sukhoi SuperJet на 75 мест

RT на русском03:31

Минпромторг опроверг информацию об отказе создать Sukhoi SuperJet на 75 мест

Ведомостивчера в 17:43

Минпромторг опроверг сведения об отказе создать Sukhoi Superjet – 75

Говорит Москва02:59

Минпромторг отказался от разработки 75-местных Sukhoi Superjet

Интерфакс02:34

«Ведомости»: совладелец S7 сообщил об отказе Минпромторга от выпуска самолетов SSJ-75

ТАСС01:26

Минпромторг опроверг отказ от строительства «укороченных» Sukhoi SuperJet

URA.Ruвчера в 23:02

Минпромторг опроверг сообщения об отказе развития укороченной версии SSJ

РИА Новости03:21
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Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
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Чиновницу из Тулуна отстранили от работы

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Газета.Ru 02:24
Финансы

Рубль растёт к евро на открытии торгов

На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия

Суд признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме

РИА Новости 03:21
Авто

Hyundai презентовала хэтчбек Hyundai i10 нового поколения

Автоконцерн Hyundai представил хэтчбек 10 поколения 2019 года i10.
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Общество

На Южном Урале стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ

Напомним, прием по очной форме обучения на Южном Урале уже завершен, приказы о зачислении вывешены.
Южноуральская панорама вчера в 07:47
Происшествия

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

РБК 01:49
Экономика

Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Происшествия

Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье

В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Музыка

Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит

ТАСС 02:32
Происшествия

Наложен арест на мечеть, построенную Атамбаевым

На мечеть "7 апрель шейиттери" (" Жертвы 7 апреля") наложен арест, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР. Напомним, на 135 единиц движимого и недвижимого имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников наложен арест.
Sputnik Кыргызстан 01:20
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика

Путин рассказал о братских отношениях России и Монголии

NewInform 02:37
Общество

Росстат подсчитал долю работающих женщин в России

Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru 02:57
Армия и оружие

Япония может направить в Ормузский пролив военный корабль

Япония может направить в Ормузский пролив корабль морских Сил самообороны, однако без участия в коалиции, возглавляемой США, пишет крупнейшая газета страны Yomiuri.
Росбалт вчера в 21:08
Здоровье

Главврачом детской областной клинической больницы станет Салим Чолоян

С 1993 Чолоян возглавлял детскую городскую больницу, с 2011 по 2016 гг. был депутатом Законодательного собрания Оренбургской области.
ТРК Регион г. Оренбург 03:17
Политика

Комитет Рады поддержал отмену депутатской неприкосновенности

"Рекомендовать Верховной раде поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203 от 30 августа 2019 года принять как закон", - говорится в решении комитета.
ИА Новороссия вчера в 05:05
Общество

Шестиметровую древнеримскую мозаику нашли в Британии

На шестиметровом изображении представлены гонки на колесницах времен царя Эномая.
Euromag.ru 03:04
Культура

Госдума придумала законопроект, направленный на борьбу с пиратством

Одним из авторов рассматриваемого нового закона является Леонид Левин (председатель комитета по информационной политике).
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Общество

В США из-за урагана «Дориан» эвакуируют несколько штатов

Власти нескольких американских штатов объявили эвакуацию из-за приближения урагана "Дориан".
Суть событий вчера в 02:29
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 01 сентября в 03:29
Происшествия

Суд в Москве арестовал новую фигурантку дела Абызова

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Инну Пикалову – новую фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова о хищениях на 4 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости вчера в 13:14
Политика

На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Здоровье

Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты

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Шоу-бизнес

Окрыленная любовью: Ирина Дубцова подтвердила новый роман

7Дней.ру 03:00
Экономика

Правительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Экономика

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд

Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.
ТАСС вчера в 13:47
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество

Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
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