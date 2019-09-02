Политика
ВедомостиРоссия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
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с чего всё началось
Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты.Ведомостивчера в 17:17
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Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Авто
Hyundai презентовала хэтчбек Hyundai i10 нового поколения
Автоконцерн Hyundai представил хэтчбек 10 поколения 2019 года i10.
МонаВиста 00:54
Общество
На Южном Урале стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ
Напомним, прием по очной форме обучения на Южном Урале уже завершен, приказы о зачислении вывешены.
Южноуральская панорама вчера в 07:47
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Происшествия
Наложен арест на мечеть, построенную Атамбаевым
На мечеть "7 апрель шейиттери" (" Жертвы 7 апреля") наложен арест, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР. Напомним, на 135 единиц движимого и недвижимого имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников наложен арест.
Sputnik Кыргызстан 01:20
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Общество
Росстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru 02:57
Армия и оружие
Япония может направить в Ормузский пролив военный корабль
Япония может направить в Ормузский пролив корабль морских Сил самообороны, однако без участия в коалиции, возглавляемой США, пишет крупнейшая газета страны Yomiuri.
Росбалт вчера в 21:08
Здоровье
Главврачом детской областной клинической больницы станет Салим Чолоян
С 1993 Чолоян возглавлял детскую городскую больницу, с 2011 по 2016 гг. был депутатом Законодательного собрания Оренбургской области.
ТРК Регион г. Оренбург 03:17
Политика
Комитет Рады поддержал отмену депутатской неприкосновенности
"Рекомендовать Верховной раде поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203 от 30 августа 2019 года принять как закон", - говорится в решении комитета.
ИА Новороссия вчера в 05:05
Общество
Шестиметровую древнеримскую мозаику нашли в Британии
На шестиметровом изображении представлены гонки на колесницах времен царя Эномая.
Euromag.ru 03:04
Культура
Госдума придумала законопроект, направленный на борьбу с пиратством
Одним из авторов рассматриваемого нового закона является Леонид Левин (председатель комитета по информационной политике).
ГЛАС.RU 03:20
Общество
В США из-за урагана «Дориан» эвакуируют несколько штатов
Власти нескольких американских штатов объявили эвакуацию из-за приближения урагана "Дориан".
Суть событий вчера в 02:29
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 01 сентября в 03:29
Происшествия
Суд в Москве арестовал новую фигурантку дела Абызова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Инну Пикалову – новую фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова о хищениях на 4 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости вчера в 13:14
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд
Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.
ТАСС вчера в 13:47
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество
Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
РИА Новости 03:11