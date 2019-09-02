Политика

ВедомостиВедомостиРоссия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
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с чего всё началось

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты.
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
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