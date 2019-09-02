Политика
ВедомостиРоссия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
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с чего всё началось
Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты.Ведомостивчера в 17:17
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Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
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Видео пролета через эпицентр урагана «Дориан» появилось в сети
Фрагмент появился на странице Национального управления океанографии и изучения атмосферы Соединенных штатов в социальных сетях.
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Общество
Познер назвал советского человека уродом
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Футбол
Лукас Сантос прокомментировал переход в ЦСКА
Полузащитник Лукас Сантос поделился эмоциями после перехода в ЦСКА.
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Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Тегеран не намерен проводить двусторонние переговоры с Вашингтоном относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке.
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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков.
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Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера
Ученые надеются создать топологические защищенные и масштабируемые кубиты.
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