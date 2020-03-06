Энергетика
Единый банкРоссия отказалась поддерживать решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи
Представители российского энергетического ведомства пока отказываются от каких-либо комментариев. Однако стоит отметить, что ранее западные деловые издания сообщали о намерении Саудовской Аравии согласовать план сокращения нефтедобычи без России.
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