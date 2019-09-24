Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину

Новак подчеркнул, что для России принципиальны закупки газа напрямую со стороны Украины. "От этого зависит загрузка ГТС, объемы транзита", - сказал министр. При этом на встрече в Брюсселе объемы транзита или тарифы не обсуждались.
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с чего всё началось

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости13:57

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Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину

Газета.Ru17:20

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РБК15:42

Новак: только «Газпром» как единый экспортер газа РФ может поставлять газ через Украину

ТАСС13:05
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:41, Вашингтон
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