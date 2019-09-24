Политика
Газета.RuРоссия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Новак подчеркнул, что для России принципиальны закупки газа напрямую со стороны Украины. "От этого зависит загрузка ГТС, объемы транзита", - сказал министр. При этом на встрече в Брюсселе объемы транзита или тарифы не обсуждались.
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с чего всё началось
Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.РИА Новости13:57
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Здоровье
Рост смертности от рака зафиксирован в России
Президент Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии Валерий Старинский заявил о росте смертности в России от рака.
ФАН 19:53
Политика
Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.
ТАСС 17:24
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Авто
В Нальчике продают полноприводный пикап «Волга» за 305 тысяч рублей
В Нальчике выставили на продажу уникальный полноприводный пикап на базе «Волги».
Автоновости дня 06:43
Гаджеты
Новые функции iOS 13 затрудняют Facebook отслеживание пользователей
Эксперты считают, что новая версия операционной системы создаст проблемы таким интернет-гигантам, как Google и Facebook в их стремлении собирать данные пользователей.
Anti-Malware.ru 03:50
Армия и оружие
Иностранных журналистов впервые пригласили на тренировку сирийского спецназа
Более 60 представителей зарубежных СМИ впервые пригласили на тренировку сирийского спецназа.
ФАН 18:27
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН
США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблеи ООН.
РИА Новости 21:38
Культура
В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр 15:36
Хоккей
Кравцов и Панарин забили все три гола в победном матче с «Айлендерс»
Хозяева победили во встрече со счетом 3:1. Счет в матче открыл Виталий Кравцов.
Матч ТВ 21:21
Политика
Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН
«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 22:01
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Авто
В России назвали автопроизводителей с лучшими цифровыми сервисами
Консалтинговое агентство Markswebb опубликовало результаты исследования, целью которого было определить уровень развития онлайн-сервисов крупнейших автопроизводителей, представленных на российском рынке.
AutoNews 12:18
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча в «нормандском формате» будет посвящена конкретным вопросам и станет сложной.
REGNUM 05:01
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского в отношениях с РФ
Герман считает, что министром должен был быть человек, с которым бы разговаривали и Запад, и Восток.
Государственные Вести 04:21
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости вчера в 23:26
Общество
Бюджетникам повысят зарплату с 1 октября
Зарплаты должны вырасти у нянечек в детских садах, юристов, бухгалтеров, кадровиков, которые работают в бюджетных учреждениях.
Мой Брянск 00:26
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Политика
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»
Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости вчера в 21:57
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Общество
Абитуриентов утягивает к знаниям
Молодежь уезжает из большинства российских регионов в поисках лучшего образования Для большинства регионов РФ характерен отрицательный прирост абитуриентов.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия
Суд рассмотрит ходатайство об УДО друга Кокорина и Мамаева в колонии
Клинцовский городской суд Брянской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки, в ходе выездного заседания в исправительной колонии, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
На Камчатке сотрудники БТИ прекратили голодовку
Голодовка сотрудников Камчатского краевого бюро технической инвентаризации прекращена после встречи с главой региона Владимиров Илюхиным.
ИА Камчатка 17:47
Кино
«Дылду» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар»
Вести.Ru 12:56