Политика
Газета.RuРоссия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Новак подчеркнул, что для России принципиальны закупки газа напрямую со стороны Украины. "От этого зависит загрузка ГТС, объемы транзита", - сказал министр. При этом на встрече в Брюсселе объемы транзита или тарифы не обсуждались.
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с чего всё началось
Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.РИА Новости13:57
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Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Футбол
Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры
Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.
Чемпионат 06:41
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку в свете решения Верховного суда о том, что объявленная им приостановка парламента была незаконной.
ТАСС 06:39
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Общество
Житель Орла оштрафован за выражение неуважения к Путину
Жителю Орла Андрею Бычкову выписали штраф в 40 тыс. руб. за комментарий в социальной сети "ВКонтакте".
Накануне.Ru 17:35
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform 13:28
Гаджеты
Xiaomi показала новое изображение смартфона Mi Mix Alpha
Новый тизер Mi Mix Alpha намекает, что в смартфоне фронтальная камера будет спрятана под экран, но нельзя исключать ее расположат в выдвижном модуле.
Astera 22 сентября в 07:56
Политика
Полиция получила право объявлять гражданам предостережение
Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
REGNUM 05:58
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Политика
Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
Известия 16:14
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском 01:08
Кино
В перезапуске «Крутого Уокера» Чака Норриса заменит новый актер
Популярный сериал 90-х «Крутой Уокер» переснимут с новым актером.
Телепрограмма 06:47
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
Известия 03:34
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы 16:03
Экономика
Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум
С инициативой ограничения возможности обращения взыскания на доходы граждан в размере прожиточного минимума выступили депутаты Государственной Думы, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета вчера в 14:09
Гаджеты
Facebook покупает стартап по управлению компьютером силой мысли
Как сообщает Bloomberg, базирующаяся в Нью-Йорке компания разрабатывает ПО, позволяющая людям управлять компьютерами с помощью разума.
Вести.Финанс вчера в 23:40
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Гаджеты
В Россию вернулись доступные телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S
В официальном интернет-магазине Xiaomi пока есть только Mi TV 4A с 32-дюймовым экраном. Цена этой модели 11 990 рублей.
Газета DAILY вчера в 15:38
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Футбол
От Rambler потребовали 235 млн за пиратские записи матчей
В «Телеспорт» требуют, чтобы Rambler Group перестала распространять чужие записи незаконным способом, а в качестве компенсации должно быть выплачено 235 миллионов рублей.
Metaratings 08:01
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Политика
Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.
РИА Новости 15:41
Общество
Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет
Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней.
РИА Новости 12:22