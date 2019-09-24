Политика
Газета.RuРоссия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Новак подчеркнул, что для России принципиальны закупки газа напрямую со стороны Украины. "От этого зависит загрузка ГТС, объемы транзита", - сказал министр. При этом на встрече в Брюсселе объемы транзита или тарифы не обсуждались.
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с чего всё началось
Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.РИА Новости13:57
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ЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами
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Испанская газета сравнила российский спецназ с «Морскими котиками» США
Испанская газета АВС рассказала о знаменитом американском спецподразделении «Морские котики» и российском спецназе, сравнив две структуры по многим параметрам.
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Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее.
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Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
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СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
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Коммерсантъ 15:28
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости 17:00
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
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Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
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Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым
Слухи о возможных проблемах в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова курсируют в соцсетях несколько недель подряд.
Комсомольская правда 17:15
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Космос
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Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование", страховая защита распространяется на перевозки ракет-носителей, сборочно-защитные блоки, головные обтекатели и иное оборудование, доставляемое на космодромы для запуска ракет-носителей "Союз".
Уралинформбюро 08:13
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
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Наука
Новая вакцина спасла мышей от гипервирулентного штамма клебсиеллы
Ученые из США, Австралии и Канады успешно протестировали на мышах вакцину, которая позволяет бороться со штаммом клебсиеллы, способным заражать даже людей с крепкой иммунной системой.
N+1 21 сентября в 20:02
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Армия и оружие
Роухани назвал позором работу разведки и ПВО США в Саудовской Аравии
Президент Ирана Хасан Роухани назвал позором неспособность американских систем противоракетной и противовоздушной обороны отразить ракетную атаку на Саудовскую Аравию и заявил, что разведка США ничего не знала о ней заранее.
РИА Новости 19:53
Здоровье
25 севастопольцев сегодня пользуются «Службой сиделок»
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Названы группы лекарств, которые нельзя смешивать
Множеству людей часто прописывают одновременно несколько групп препаратов.
Московский Комсомолец вчера в 14:39
Происшествия
В Чите стражи порядка нашли вора двух дорогих велосипедов
Полицейские начали искать похищенное и увидели, что в интернете один из пользователь разместил объявление о продаже велосипедов той же марки.
Evo-rus.com 04:26
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«Сбербанк» запустит сервис по продаже автомобилей
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Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.
REGNUM 16:58
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Немецкий суд признал похмелье болезнью
Суд признал, что болезнью называется любое нарушение в работе организма и похмелье относится к таковым, его сопровождают головные боли, тошнота, слабость.
Life.ru вчера в 16:54