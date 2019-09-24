Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину

Новак подчеркнул, что для России принципиальны закупки газа напрямую со стороны Украины. "От этого зависит загрузка ГТС, объемы транзита", - сказал министр. При этом на встрече в Брюсселе объемы транзита или тарифы не обсуждались.
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с чего всё началось

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости13:57

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Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

Известия17:51

Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину

Газета.Ru17:20

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

РИА Новости13:57

Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

RT на русском15:06

Новак заявил об исключительном праве Газпрома на транзит газа через Украину

Взгляд.ру14:02

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

РБК15:42

Новак: только «Газпром» как единый экспортер газа РФ может поставлять газ через Украину

ТАСС13:05
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Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
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Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
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В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»

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Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»

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Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
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Сеть «Магнит» проверит факт избиения покупателя своими охранниками

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Названы лучшие способы для сохранения молодости кожи лица

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