Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Новак подчеркнул, что для России принципиальны закупки газа напрямую со стороны Украины. "От этого зависит загрузка ГТС, объемы транзита", - сказал министр. При этом на встрече в Брюсселе объемы транзита или тарифы не обсуждались.

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