Политика
Газета.RuРоссия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Новак подчеркнул, что для России принципиальны закупки газа напрямую со стороны Украины. "От этого зависит загрузка ГТС, объемы транзита", - сказал министр. При этом на встрече в Брюсселе объемы транзита или тарифы не обсуждались.
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с чего всё началось
Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.РИА Новости13:57
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Происшествия
Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле
Московский Комсомолец 12:16
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В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
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МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
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ТАСС 13:39
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Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
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Политика
Зеленский намерен пригласить президента США на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает «громких визитов» американских и европейских лидеров в ближайшие годы.
Росбалт 16:25
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
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Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
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Месси стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019.
Metaratings вчера в 16:03
Политика
Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.
РИА Новости 15:41
Экономика
В Fitch назвали главные препятствия для повышения рейтинга России
Санкционные риски и низкие темпы экономического роста России являются главным препятствием для повышения долгосрочного кредитного рейтинга России, заявил старший директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтинга Эрик Ариспе в ходе ежегодной конференции Fitch Ratings «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России 2019».
Rambler News Service 09:33
Путешествия
Треть россиян провели дома летний отпуск
Треть россиян (33%) остались дома во время своего отпуска и каникул летом 2019 года.
Газета.Ru 05:42
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru 12:46
Футбол
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
Армия и оружие
Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ
Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
RT на русском 11:02
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском вчера в 03:27
Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Политика
В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
Политика
Джонсон назвал свою политику в отношении России «очень позитивной»
Глава британского правительства Борис Джонсон охарактеризовал свою политику в отношении России.
Взгляд.ру 17:55
Политика
Лавров расскажет Генассамблее ООН о невыдаче виз со стороны США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявит о невыдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН с ее трибуны.
Lenta.ru 08:40
Политика
Полиция получила право объявлять гражданам предостережение
Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
REGNUM 05:58
Кино
Джеффри Райту предложена роль комиссара Гордона в «Бэтмене»
Популярный голливудский актер Джеффри Райт может сыграть одну из ключевых ролей в новом сольном фильме, посвященном Бэтмену.
Kinonews.ru 02:46
Здоровье
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо вчера в 20:01
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Политика
Началось заседание «астанинской тройки»
Встреча на министерском уровне "астанинской тройки" - России, Турции и Ирана - началась "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН.
ТАСС 17:52
Футбол
УЕФА объявил название нового еврокубкового турнира
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил название нового клубного турнира.
RT на русском 14:13
Энергетика
Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15