Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину

Новак подчеркнул, что для России принципиальны закупки газа напрямую со стороны Украины. "От этого зависит загрузка ГТС, объемы транзита", - сказал министр. При этом на встрече в Брюсселе объемы транзита или тарифы не обсуждались.
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с чего всё началось

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости13:57

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Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину

Газета.Ru17:20

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ТАСС13:05

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News.ru13:31

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

РБК15:42
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