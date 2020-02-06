Энергетика
РБКРоссия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
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Общество
Путин обсудит в Кремле вопросы науки и образования
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что одним из ключевых на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию будет вопрос распределения бюджетных мест в регионах страны для развития высококвалифицированных кадров на местах.
Происшествия
В Москве задержаны расхитители препаратов для онкобольных
В Москве пресекли деятельность группы медиков, которые подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Здоровье
В Красноярском крае по программе ЭКО родилось 366 детей
В прошлом году в Красноярском крае по процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось 366 детей.
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой
Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Политика
Трамп назвал процедуру импичмента адом
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «адом» процедуру импичмента, через которую его заставили пройти демократы.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Происшествия
Число жертв схода лавины в Турции увеличилось до 33 человек
Спасатели обнаружили тела 33 человек, которые погибли в результате схода лавины на востоке Турции.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Хоккей
Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Киберспорт
В Warcraft III: Reforged можно сыграть даже после возврата средств
Как оказалось, в Warcraft III можно продолжать играть, даже если пользователь вернет средства на аккаунт. Об этом сообщили на портале DTF.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Транспорт
Из-за метели закрыта часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области закрыта часть трассы М-4 «Дон». Ограничительные меры предприняты из-за метели и наледи.
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Шоу-бизнес
Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери
49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Культура
Настя Рыбка приняла участие в реалити-шоу «Последний герой»
Показ шоу пройдет на телеканале "ТВ-3". В настоящее время в проекте принимают участие две команды по восемь человек.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Экономика
Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России
Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России.
Общество
Польша отказалась от российского угля
Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Культура
Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас
Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.