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Культура Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.

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