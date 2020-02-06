Энергетика

РБКРБКРоссия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
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Источник: РФ запросила возобновить консультации о необходимости новых сокращений ОПЕК+

ТАСС09:41

Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса

Интерфакс06:07

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

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Коронавирус напугал нефтерынок: техкомитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи

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Ведомости07:43

Странам ОПЕК+ рекомендовали сильнее сократить нефтедобычу

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