Энергетика
РБКРоссия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Эксперты комитета предложили сократить добычу дополнительно на 600 тыс. барр. в сутки, сообщили со ссылкой на источники Bloomberg и ТАСС. По их данным, из-за коронавируса спрос может упасть на 124–200 тыс. барр. в сутки — до 1–1,1 млн барр. в сутки.
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Политика
США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене
В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Киберспорт
Авторы Metro Exodus опубликовали скриншоты дополнения Sam’s Story
1/4 Скриншот взят из официальной группы игры во «ВКонтакте» Sam's Story станет доступно для скачивания 11 февраля на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.
Спорт
Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Здоровье
Искусственный интеллект предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом
ИИ выдал результат: коронавирус 2019-nCoV может заразить 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут.
Игры
Какие пять игр Ubisoft выпустит до 31 марта 2021 года?
С 1 октября 2020-го по 31 марта 2021 года Ubisoft выпустит: Watch Dogs Legion Rainbow Six Quarantine новую Assassin's Creed новую Far Cry Gods & Monsters.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
В России создали бесступенчатую и очень экономную трансмиссию. Она способна сберечь до 30% топлива.
Футбол
«Зенит» разгромил грузинский клуб «Сабуртало»
Петербургский клуб «Зенит» сыграл с грузинской командой «Сабуртало» в товарищеском матче, который прошел в Испании.
Политика
Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву
Ранее, в декабре, самолет Минобороны доставил из Сирии в Москву четырех российских детей — трех девочек и одного мальчика.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями
У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
Наука
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Samsung блокировала умные телевизоры, использующиеся в России, если они были выпущены для других регионов или государств.
Армия и оружие
Контракт на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии подпишут до конца года
Контракт на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" для вооруженных сил Индии планируется подписать до конца 2020 года.
Кино
Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса
Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Фигурное катание
Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе
Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Кино
Вышел трейлер перезапуска «Пилы»
Вышел трейлер перезапуска хоррора «Пила» под названием «Спираль».
Культура
Шоу Собчак на Первом канале обвинили в плагиате
Космос
SpaceX планирует запустить Starship на высоту 20 км
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет
Блондинкой Брухунова не стала, но прибегла к процедуре тонирования. Теперь волосы Татьяны стали чуть светлее.
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Футбол
Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ
В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
Здоровье
Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю
Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
Музыка
Соседов оценил шорт-лист будущих участников Евровидения от России
Музыкальный критик Сергей Соседов дал свои комментарии относительно шорт-листа будущих участников Евровидения от России.
Авто
Дизайн новой BMW 4-Series раскрыли до премьеры
В аккаунте Bmwblog в социальной сети Instagram появились фотографии прототипа будущей BMW 4-Series практически без защитного камуфляжа.