Энергетика
РБКРоссия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Эксперты комитета предложили сократить добычу дополнительно на 600 тыс. барр. в сутки, сообщили со ссылкой на источники Bloomberg и ТАСС. По их данным, из-за коронавируса спрос может упасть на 124–200 тыс. барр. в сутки — до 1–1,1 млн барр. в сутки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Авто
Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana
Армия и оружие
Варшава купила американские F-35 без оружия
Польша купила у Соединенных Штатов истребители F-35 на общую сумму в 4,6 миллиарда долларов.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Футбол
Александр Кокорин: «Моё будущее зависит только от меня»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о здоровье и высказался о своём будущем.
Происшествия
«Инфофлот» опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess
Круизный центр "Инфофлот", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Общество
Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Кино
В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Общество
Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой
Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Политика
В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G
В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Авто
В России могут исчезнуть дилерские центры
Из-за небольшого объема продаж в России количество дилерских центров продолжает сокращаться.
Фигурное катание
Валиева победила в короткой программе на юниорском ЧР
По итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров лидирует Камила Валиева.
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике
Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Наука
Учёные раскрыли новые причины возникновения рака
В среду, 6 февраля, стало известно о том, что учёные раскрыли новые причины возникновения рака. Об этом сообщает издание Science Alert.
Хоккей
Зернов: обилие молодежи не является оправданием поражения от финнов в матче Еврохоккейтура
Наличие молодых игроков в сборной России по хоккею не является оправданием поражения от финнов в первом матче Шведских игр.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Киберспорт
Kingdom Come: Deliverance будут раздавать в Epic Games Store
Шоу-бизнес
Дочь Успенской тайно покинула Россию
Наука
В ожидании любимой еды каракатицы могут отказываться от другой еды
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Политика
Тимошенко сломала микрофон спикера Рады и сорвала заседание
На Украине во время блокирования президиума Верховной рады экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оторвала провода микрофона, установленного для спикера Рады и до крови повредила себе большой палец на руке.