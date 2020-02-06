Энергетика

РБКРБКРоссия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Эксперты комитета предложили сократить добычу дополнительно на 600 тыс. барр. в сутки, сообщили со ссылкой на источники Bloomberg и ТАСС. По их данным, из-за коронавируса спрос может упасть на 124–200 тыс. барр. в сутки — до 1–1,1 млн барр. в сутки.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Источник: РФ запросила возобновить консультации о необходимости новых сокращений ОПЕК+

ТАСС09:41

Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса

Интерфакс06:07

Россия пока не поддерживает новые сокращения ОПЕК+ — Reuters

REGNUM15:34

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

РБК13:13

Коронавирус напугал нефтерынок: техкомитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи

Вести.Ru07:17

Комитет ОПЕК+ предложил дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Говорит Москва06:22

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса

Ведомости07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Авто

Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

Автоновости дня 03:20
Армия и оружие

Варшава купила американские F-35 без оружия

Польша купила у Соединенных Штатов истребители F-35 на общую сумму в 4,6 миллиарда долларов.
Телеканал 360° вчера в 10:58
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Футбол

Александр Кокорин: «Моё будущее зависит только от меня»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о здоровье и высказался о своём будущем.
Спорт БИЗНЕС Online 09:39
Происшествия

«Инфофлот» опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess

Круизный центр "Инфофлот", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 06:16
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости 09:34
Общество

Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
РЕН ТВ 10:02
Здоровье

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru 10:40
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Кино

В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Peterburg2.ru 11:33
Общество

Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой

Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Аргументы и Факты вчера в 09:06
Политика

В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G

В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G.
Lenta.ru 14:44
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
RT на русском 06:11
Общество

Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Известия вчера в 17:59
Авто

В России могут исчезнуть дилерские центры

Из-за небольшого объема продаж в России количество дилерских центров продолжает сокращаться.
The Penza Post 08:50
Фигурное катание

Валиева победила в короткой программе на юниорском ЧР

По итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров лидирует Камила Валиева.
RT на русском 12:43
Армия и оружие

Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике

Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Красная весна вчера в 09:26
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

РБК вчера в 10:22
Наука

Учёные раскрыли новые причины возникновения рака

В среду, 6 февраля, стало известно о том, что учёные раскрыли новые причины возникновения рака. Об этом сообщает издание Science Alert.
Piter.tv 06:35
Хоккей

Зернов: обилие молодежи не является оправданием поражения от финнов в матче Еврохоккейтура

Наличие молодых игроков в сборной России по хоккею не является оправданием поражения от финнов в первом матче Шведских игр.
ТАСС Спорт 15:00
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

RT на русском 10:30
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета 09:09
Киберспорт

Kingdom Come: Deliverance будут раздавать в Epic Games Store

CyberSport.ru 12:08
Шоу-бизнес

Дочь Успенской тайно покинула Россию

Московский Комсомолец 14:25
Наука

В ожидании любимой еды каракатицы могут отказываться от другой еды

ToDay News Ufa вчера в 15:12
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости вчера в 14:32
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру вчера в 23:47
Политика

Тимошенко сломала микрофон спикера Рады и сорвала заседание

На Украине во время блокирования президиума Верховной рады экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оторвала провода микрофона, установленного для спикера Рады и до крови повредила себе большой палец на руке.
Профиль 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное