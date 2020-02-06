Энергетика
Независимая газетаРоссия блокирует новое сокращение нефтедобычи
Российские представители блокируют согласованное снижение добычи, предлагая дополнительно оценить влияние эпидемии на рынки. Москва, возможно, старается переложить бремя сокращений на другие страны – и прежде всего на Саудовскую Аравию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Комитет ОПЕК+ предложил дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса
Говорит Москвавчера в 06:22
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев отмечает день рождения
Петр Чернышев отмечает день рождения. Сегодня свой день рождения отмечает титулованный фигурист Петр Чернышев: ему исполняется 49 лет.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Политика
Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи
Политика
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Политика
МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Здоровье
Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
Общество
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Экономика
Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику
Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Политика
Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Наука
Капля воды осветит сто светодиодных ламп: на основе капель создан уникальный генератор электричества
Специалисты Университета Гонконга создали уникальный генератор электричества на основе капель.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Общество
В Москве прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35 без оружия
Польский военный обозреватель Збигнев Лентович опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, посвященную контракту на покупку Польшей у США истребителей пятого поколения F-35.
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи
Здоровье
Два санатория приготовили для зараженных коронавирусом в НСО
Возможных зараженных коронавирусов отправят на карантин в два специально приготовленных санатория-профилактория в Новосибирской области.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера Верховной рады после потасовки
Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла кресло председателя Верховной рады Украины в президиуме, сообщает издание RT.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим
Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Армия и оружие
СМИ опубликовали запуск межконтинентальной баллистической ракеты в США
Телеканал RT опубликовал в YouTube видеозапись запуска американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Шоу-бизнес