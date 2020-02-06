Энергетика

Независимая газетаНезависимая газетаРоссия блокирует новое сокращение нефтедобычи

Российские представители блокируют согласованное снижение добычи, предлагая дополнительно оценить влияние эпидемии на рынки. Москва, возможно, старается переложить бремя сокращений на другие страны – и прежде всего на Саудовскую Аравию.
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Источник: РФ запросила возобновить консультации о необходимости новых сокращений ОПЕК+

ТАССвчера в 09:41

Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 06:07

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

РБКвчера в 13:13

СМИ: ОПЕК+ рекомендует продлить сокращение добычи нефти до конца 2020 года

ПРАЙМ00:31

Коронавирус напугал нефтерынок: техкомитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи

Вести.Ruвчера в 07:17

Комитет ОПЕК+ предложил дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Говорит Москвавчера в 06:22

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса

Ведомостивчера в 07:43
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM вчера в 04:37
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев отмечает день рождения

Петр Чернышев отмечает день рождения. Сегодня свой день рождения отмечает титулованный фигурист Петр Чернышев: ему исполняется 49 лет.
Экспресс газета вчера в 02:52
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Политика

Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

RT на русском вчера в 23:06
Политика

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
РИА Новости вчера в 02:55
Политика

МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье

Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
ToDay News Ufa 04 февраля в 11:34
Общество

В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое

Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
РИА Новости вчера в 19:56
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику

Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями.
Ведомости вчера в 16:54
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
Политика

Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
ТАСС вчера в 10:54
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Наука

Капля воды осветит сто светодиодных ламп: на основе капель создан уникальный генератор электричества

Специалисты Университета Гонконга создали уникальный генератор электричества на основе капель.
Экология Регионов вчера в 01:38
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Общество

В Москве прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы

Росбалт вчера в 00:05
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35 без оружия

Польский военный обозреватель Збигнев Лентович опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, посвященную контракту на покупку Польшей у США истребителей пятого поколения F-35.
Военное дело 05 февраля в 07:38
Технологии

Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
REGNUM 00:59
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи

Lenta.ru вчера в 22:34
Здоровье

Два санатория приготовили для зараженных коронавирусом в НСО

Возможных зараженных коронавирусов отправят на карантин в два специально приготовленных санатория-профилактория в Новосибирской области.
АиФ Новосибирск 01:01
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
REGNUM вчера в 11:51
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 07:02
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера Верховной рады после потасовки

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла кресло председателя Верховной рады Украины в президиуме, сообщает издание RT.
Народные новости вчера в 08:31
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу

Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Москва 24 вчера в 05:01
Здоровье

В Хабаровске введут масочный режим

Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.
RT на русском 01:11
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Политика

Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 23:11
Армия и оружие

СМИ опубликовали запуск межконтинентальной баллистической ракеты в США

Телеканал RT опубликовал в YouTube видеозапись запуска американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Rambler News Service вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым

Газета.Ru вчера в 10:13
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