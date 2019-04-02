Энергетика

Реальное времяРеальное времяРоссия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК

Участникам стран ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия продолжать действия сделки отказалась. Сократить количество добываемой нефти было предложено из-за падения спроса и цен на нефть в результате вспышки коронавируса.
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Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

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«Жест доброй воли»: названа неожиданная причина выхода России из ОПЕК+

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Россия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК

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Вечерняя Москва07 марта в 10:15
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Как утверждает защита фигурантов дела «Сети», аудиозапись велась с целью провокации.
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Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
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Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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Вылетевший из «Шереметьево» самолет вернется обратно из-за неполадок

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Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Теннис

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса

Престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), квалификация которого должна была начаться в понедельник, отменен из-за коронавируса.
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Пока создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 твёрдо намерены сохранять эфирную тишину, предпочитая болтовне работу, фанаты знаковой франшизы продолжают трудиться над самыми разными проектами.
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Российская фигуристка в танцах на льду Елена Ильиных объявила о рождении ребенка.
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Газета.Ru вчера в 16:39
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Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
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В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
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Геймплейный трейлер Спауна в Mortal Kombat 11 появился в Сети

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Стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник резко упала и приблизилась к значению в 25 долларов в рисковом сценарии ЦБ РФ, следует из котировок.
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Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.
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Турбин рассудит «Сочи» и «Оренбург» в перенесенном матче 18-го тура ЧР

Евгений Турбин из Дмитрова назначен главным арбитром матча 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Оренбургом", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
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В Сирии 30 человек погибли в аварии с бензовозом и автобусами

ДТП произошло на трассе Дамаск - Хомс. Водитель бензовоза допустил столкновение с двумя автобусами. В результате погибли 30 человек.
Ореанда-Новости 07 марта в 14:10
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«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани

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На премьер-министра Судана совершено покушение

В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
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МИД отреагировал на запланированные учения НАТО у границ России

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Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
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В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

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Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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