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Реальное времяРоссия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК
Участникам стран ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия продолжать действия сделки отказалась. Сократить количество добываемой нефти было предложено из-за падения спроса и цен на нефть в результате вспышки коронавируса.
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«Жест доброй воли»: названа неожиданная причина выхода России из ОПЕК+
Московский Комсомолец07 марта в 12:06
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
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