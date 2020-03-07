Энергетика

Реальное времяРеальное времяРоссия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК

Участникам стран ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия продолжать действия сделки отказалась. Сократить количество добываемой нефти было предложено из-за падения спроса и цен на нефть в результате вспышки коронавируса.
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