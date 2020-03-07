Энергетика

Реальное времяРеальное времяРоссия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК

Участникам стран ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия продолжать действия сделки отказалась. Сократить количество добываемой нефти было предложено из-за падения спроса и цен на нефть в результате вспышки коронавируса.
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Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

Вести.Ru07 марта в 17:47

Игра в нефть

Компания07 марта в 13:44

«Жест доброй воли»: названа неожиданная причина выхода России из ОПЕК+

Московский Комсомолец07 марта в 12:06

Россия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК

Реальное время07 марта в 00:15
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Космос

Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества

Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Красная весна 06 марта в 15:51
Армия и оружие

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Интерфакс вчера в 19:37
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Наука

Новозеландские попугаи вычисляют вероятности

Неясно, насколько распространена такая практика среди попугаев, но переубедить новозеландских фермеров всё равно вряд ли возможно, и поскольку кеа стало очень мало, новозеландское правительство просто предложило фермерам денежные компенсации, если они прекратят истреблять попугаев.
Наука и жизнь 06 марта в 00:00
Энергетика

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН вчера в 22:24
Общество

В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Известия вчера в 08:48
Политика

Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
РИА Новости вчера в 15:57
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити»

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru вчера в 14:25
Хоккей

Гол и передача Наместникова помогли «Колорадо» победить «Сан-Хосе»

"Колорадо" переиграл "Сан-Хосе" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:51
Общество

В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Комсомольская правда вчера в 01:55
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AMD назвала сроки выхода процессоров на архитектуре Zen 3 и Zen 4

Процессоры на архитектуре Zen 3 компания планирует подготовить к выпуску к концу 2020 года, а в течение следующих двух лет на рынок выйдут CPU на архитектуре Zen 4, которые будут изготовлены по новому 5 нм техпроцессу.
NewInform вчера в 02:46
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»

Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
StarHit.ru вчера в 00:30
Происшествия

Трое погибли при столкновении автомобиля со стелой под Смоленском

В Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка, в результате происшествия двое человек получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.
Известия 00:00
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

RT на русском вчера в 16:14
Авто

Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию

По данным портала NJCAR.RU, первая презентация минивэна Lada Kalina (ВАЗ-1120) прошла в рамках автосалона в Тольятти в 2002 году.
Новые автомобили вчера в 06:34
Энергетика

Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Капитал страны 06 марта в 15:41
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль 07 марта в 06:58
Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
РБК вчера в 13:10
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на твит про уличные драки

РЕН ТВ вчера в 19:10
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 07 марта в 13:39
Энергетика

В Польше опубликовали новые правила транзита российского газа

Оператор польского участка газопровода Ямал — Европа опубликовал проект новых правил транспортировки газа.
Евразия Daily 06 марта в 09:14
Общество

Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали

Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Известия вчера в 21:20
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС вчера в 17:27
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:44
Экономика

Цена на золото достигла максимума за последние семь лет

Во время торгов в пятницу, 6 марта, цена на золото установилась на максимуме за последние семь лет и может показать самый существенный недельный рост с 2009 года на фоне распространения нового коронавируса и падения доходности облигаций.
Газета.Ru 06 марта в 10:47
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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