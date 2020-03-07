Участникам стран ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия продолжать действия сделки отказалась. Сократить количество добываемой нефти было предложено из-за падения спроса и цен на нефть в результате вспышки коронавируса.

Россия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Финансы Торги в Токио открылись обвалом котировок Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Экономика Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Игры Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.

Политика Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Политика Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.

Общество Иностранные дипломаты эвакуированы из Пхеньяна во Владивосток Транзитом через Владивосток на родину планируют вернуться дипломаты из Великобритании, Германии, Швейцарии и представители ранее приглашенных в Пхеньян делегаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипмиссии КНДР.

Общество Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.

Происшествия Все контактировавшие с заболевшими из Липецка изолированы Среди заболевших женщина 1961 года рождения и супружеская пара: мужчина 1972 г.р. и женщина 1981 г.р. Сегодня, 7 марта власти поделились актуальной информацией по заболевшим, в мэрии Липецка сообщили, что находившиеся в тесном контакте с больными, изолированы в обсерватор, за ними ведётся медицинское наблюдение.

Игры Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5 Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.