Энергетика

Реальное времяРеальное времяРоссия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК

Участникам стран ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия продолжать действия сделки отказалась. Сократить количество добываемой нефти было предложено из-за падения спроса и цен на нефть в результате вспышки коронавируса.
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Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

Вести.Ru07 марта в 17:47

Игра в нефть

Компания07 марта в 13:44

Россия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК

Реальное время07 марта в 00:15

«Жест доброй воли»: названа неожиданная причина выхода России из ОПЕК+

Московский Комсомолец07 марта в 12:06
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Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
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В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал о вреде соглашения ОПЕК+ для России, пишет РБК.
Мой Брянск вчера в 09:08
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Энергетика

Цена на нефть Brent упала до минимума за четыре года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 19:08
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

RT на русском вчера в 16:14
Энергетика

В Польше опубликовали новые правила транзита российского газа

Оператор польского участка газопровода Ямал — Европа опубликовал проект новых правил транспортировки газа.
Евразия Daily 06 марта в 09:14
Финансы

Торги в Токио открылись обвалом котировок

Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
News.ru вчера в 20:41
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Авто

Раскрыта дата продаж нового Volkswagen Tayron GTE

Компания Volkswagen определилась со временем начала продаж новой суперэкономичной версии кроссовера Tayron.
Новые автомобили 06 марта в 23:19
Армия и оружие

Пушков назвал покупку Польшей у США военной техники «данью сюзерену»

Купленные Польшей у США ракеты и аппараты заржавеют и будут утилизированы, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Варшавы закупить военную технику у Вашингтона.
Экономика сегодня вчера в 14:07
Экономика

Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса

В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м.
РБК 06 марта в 07:53
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Экономика

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 07 марта в 06:10
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
РБК 00:37
Игры

Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
МонаВиста 07 марта в 14:50
Происшествия

В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком

ТАСС вчера в 10:55
Политика

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости вчера в 16:42
Биатлон

Мартен Фуркад о масс-старте: Бороться было нереально

Спорт день за днем вчера в 13:15
Общество

В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Комсомольская правда вчера в 01:55
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Общество

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

В связи с погодными условиями объявлен желтый уровень опасности.
Коммерсантъ 00:01
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:36
Общество

Иностранные дипломаты эвакуированы из Пхеньяна во Владивосток

Транзитом через Владивосток на родину планируют вернуться дипломаты из Великобритании, Германии, Швейцарии и представители ранее приглашенных в Пхеньян делегаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипмиссии КНДР.
ТК Звезда 00:23
Авто

В Казахстане продают 6-колесный вездеход на базе Mitsubishi Delica

В Казахстане выставлен на продажу шестиколесный вездеход на базе Mitsubishi Delica.
Letnews.ru вчера в 12:23
Общество

Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США

ToDay News Ufa вчера в 11:22
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 07 марта в 04:15
Происшествия

Все контактировавшие с заболевшими из Липецка изолированы

Среди заболевших женщина 1961 года рождения и супружеская пара: мужчина 1972 г.р. и женщина 1981 г.р. Сегодня, 7 марта власти поделились актуальной информацией по заболевшим, в мэрии Липецка сообщили, что находившиеся в тесном контакте с больными, изолированы в обсерватор, за ними ведётся медицинское наблюдение.
Kursk.com 07 марта в 10:55
Игры

Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5

Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
News.ru вчера в 10:26
Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
РБК вчера в 13:10
Космос

На Марсе обнаружили возможные следы органики

В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.
Live24 06 марта в 09:23
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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