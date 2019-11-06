Политика
РИА НовостиРоссия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин.
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Экономика
Налоговая просит признать банкротом крупный завод в Петербурге
В последний день октября текущего года налоговая обратилась в суд с заявлением о признании ВЗАС «о признании должника банкротом».
REGNUM 03:17
Экономика
Что могут позволить себе пенсионеры в России, Франции, США и Китае
Средняя пенсия во Франции одна из самых высоких в Европе и составляет 1389 евро в месяц (97 230 рублей), в США - 1160 долларов (73 080 рублей); китайский городской житель на пенсии получает в среднем 2500 юаней (24 600 рублей).
Солидарность 04:35
Политика
В Минприроды прокомментировали увольнение куратора мусорной реформы
Мусорная реформа в России проходит с начала 2019 года.
РБК 05:57
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:17
Наука
В России создали аэродинамическую модель тяжелого самолета «Слон»
Требуемая длина взлетно-посадочной полосы – 3 км. «Слон» проектируется под российские турбовентиляторные двигатели ПД-35 и призван прийти на замену тяжелому дальнему транспортному воздушному судну Ан-124 «Руслан».
МИР 24 вчера в 10:15
Авто
В Сети опубликованы изображения салона обновленной Lada 4x4
В Сети были опубликованы свежие изображения салона, который может появится в обновленной Lada 4x4.
Дни24 вчера в 05:00
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Общество
КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции
Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Культура
HBO создала картонную коробку для просмотра сериалов
Adindex.ru 02:30
Общество
Главный редактор «Дождя» Перепелова покинет свою должность
Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.
ТАСС 06:13
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отрекся от сына Воеводиной
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 14:00
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ вчера в 19:17
Авто
Продажи Haval в России продолжают расти
Пресс-служба китайского автоконцерна Haval сообщила о росте продаж в России автомобилей марки.
Daily-Motor.Ru 04:13
Происшествия
Опубликовано оперативное видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Напомним: 31 октября в Нарьян-Маре Денис Поздеев проник в детский садик "Сказка" и ударил ножом спящего во время тихого часа 6-ти летнего ребенка. ребенка, видео первичного допроса было выложено сразу же после задержания убийцы.
МонаВиста вчера в 04:20
Происшествия
Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости 05:49
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.
Газета.Ru 06:02
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Футбол
Венгер согласился возглавить «Баварию»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил готовность возглавить «Баварию».
Матч ТВ 04:53
Технологии
Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем
HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
Аргументы и Факты 02:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как сын поздравил ее с днем рождения
На своей странице в Instagram знаменитость показала, как двухлетний сын Платон поздравил ее с днем рождения.
RuNews24.ru 05:46
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
По информации немецкого издания, коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ подготовили поправки в законодательство, которые смягчат Газовую директиву ЕС в отношении балтийского газопровода из России в Германию.
Евразия Daily 03:38
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00