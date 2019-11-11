Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия отказалась выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва не будет выходить из Договора по открытому небу в случае, если это сделают США. Об этом он сообщил «Известиям». Рябков отметил, что Россия не будет поступать «зеркально».
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с чего всё началось

Тихий ДОН: РФ не откажется от Договора по открытому небу в случае выхода США

Несмотря на угрозы США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), в России не уверены, что Штаты реально намерены осуществить этот шаг. Об этом «Известиям» на полях Московской конференции по нераспространению – 2019 заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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Россия не станет покидать Договор по открытому небу при выходе США

RT на русскомвчера в 22:40

Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США

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Рябков: Россия сомневается в решимости США выйти из Договора по открытому небу

ТАССвчера в 20:10

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РБКвчера в 19:46

Рябков: Россия не выйдет из Договора по открытому небу в случае отказа от него США

Коммерсантъвчера в 18:21

Россия останется в Договоре по открытому небу в случае выхода из него США

Интерфаксвчера в 17:52

Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США

РИА Новостивчера в 20:58
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Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
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Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране

Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
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В Смоленской области глава района погиб, помогая соседям тушить пожар

В Смоленской области погиб при тушении пожара в чужом частном доме глава Холм-Жирковского района Олег Макаров.
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Российский город заполонил мусор

В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества мусора.
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На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
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США всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права».
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Полиция Гонконга применила оружие против демонстрантов

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В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
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В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным

Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
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Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
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Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
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Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля.
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Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
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Рудковская заявила о расставании с Плющенко

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«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
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