Несмотря на угрозы США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), в России не уверены, что Штаты реально намерены осуществить этот шаг. Об этом «Известиям» на полях Московской конференции по нераспространению – 2019 заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

с чего всё началось

Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва не будет выходить из Договора по открытому небу в случае, если это сделают США. Он сообщил об этом «Известиям». Рябков отметил, что Россия не будет поступать «зеркально».

Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Авто Автомобили дорожают при падении спроса Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке».

Политика Президент Боливии ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о расставании с Плющенко Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.

Политика Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.

Авто Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях Эксперты «Российской газеты» рассказали, почему у одних автомобилей топливный бак справа, а у других – слева.

Шоу-бизнес Ростовчанка Лопырева ответила на критику Андрея Малахова Модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону прокомментировала критику, которая прозвучала в ее адрес от телеведущего Андрея Малахова, говорится в Instagram девушки.

Общество Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира Самой "пьющей" страной оказалась Литва. В ней на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год.

Авто В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900» В социальных сетях появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900». Уникальный экземпляр был найден в одном из заброшенных гаражей.

Шоу-бизнес Кристина Асмус отказалась от новой роли с откровенной сценой Актриса Кристина Асмус на фоне травли за откровенный эпизод в фильме «Текст» приняла решение отказаться от роли в новой картине.

Энергетика На Ковыктинском месторождении смогут добывать литий На Ковыктинском месторождении смогут добывать литий «Газпром» и «ИСТ Эксплорейшн» готовят проект добычи лития на крупном Ковыктинском месторождении газа.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Здоровье Жители региона смогут бесплатно пройти тест на диабет Если в рамках теста будет установлен высокий риск, человека пригласят сдать анализ на диабет в отделение Центра молекулярной диагностики (CMD) в период с 14 по 17 ноября.

Политика Ни одна партия не набрала абсолютного большинства на выборах в Испании Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) одержала победу на внеочередных всеобщих выборах, которые состоялись в стране в воскресенье, однако она вновь не смогла набрать большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства.

Политика В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.

Технологии В России снимут запрет на провоз жидкости в самолете Руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы Валентин Макаров рассказал о том, что российская компания "Ратэк" сумела разработать абсолютно новый сканер безопасности.

Экономика Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".

Политика Прокуратура Польши отозвала ходатайство об аресте националиста Мазура «Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — заявила она.

Политика Путин разгромил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент Российской Федерации Владимир Путин занял первое место в рейтинге доверия жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, значительно опередив главу украинского государства Владимира Зеленского, сообщает Российский Диалог со ссылкой на результаты совместного исследования Украинского института будущего и издания "Зеркало недели".