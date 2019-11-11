Политика
Lenta.ruРоссия отказалась выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва не будет выходить из Договора по открытому небу в случае, если это сделают США. Он сообщил об этом «Известиям». Рябков отметил, что Россия не будет поступать «зеркально».
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Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы.
— Сергей Рябков, российский дипломатЦарьград 22:17
с чего всё началось
Несмотря на угрозы США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), в России не уверены, что Штаты реально намерены осуществить этот шаг. Об этом «Известиям» на полях Московской конференции по нераспространению – 2019 заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Известия16:01
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