Политика
REGNUMРоссия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане
Узел используется в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Отметим, станцию «Днепр» в составе РЛС «Балхаш» заменит радиолокационная система «Воронеж-М» под Орском.
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с чего всё началось
«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года»,— сказано в постановлении.Коммерсантъ07:44
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Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес
Венцеслав Венгржановский пытается добиться развода от супруги
Венгржановский поженился всего три месяца назад, но уже мечтает развестись.
ВладТайм 08:33
Политика
Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз
Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ 18:58
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском 15:07
Здоровье
«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:56
Космос
Обнаружены галактики с двумя черными дырами
Ученый из Университета Клемсона объединил усилия с международной группой астрономов для выявления периодических гамма-излучений от 11 активных галактик, прокладывая путь для будущих исследований нетрадиционных галактик, которые могут иметь две сверхмассивные черные дыры в их центрах.
Машины и Механизмы 19 июня в 23:46
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Общество
В Свердловской области продлили меры по коронавирусу
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
Газета.Ru 14:11
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40
Здоровье
В Барнауле в ближайшее время не возобновят плановую медицинскую помощь
Поликлиники откроют двери в шести городах и 43 муниципалитетах Алтайского края с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой Министерство здравоохранения совместно с Роспотребнадзором разработало и подписало приказ возврата к плановой медицинской помощи.
Толк 04:12
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Политика
Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала "112 Украина".
РИА Новости 20:31
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК 19:46
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Происшествия
В Краснотурьинске школьницы издевались над голубем
Уральский меридиан 02:30
Кино
Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год
Народные новости 03:43
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета 10:12
Здоровье
В Губахе два отделения больницы закрыли на карантин
С 14 июня на прием и выписку закрыто терапевтическое отделение в Губахинской районной больницы, так как у одного из пациентов был выявлен COVID-19.
ВЕТТА 09:45
Политика
На Украине опубликовали вторую часть «плёнок Порошенко»
В понедельник, 22 июня, состоялась онлайн-конференция, в рамках которой народный депутат Верховной рады Андрей Деркач и бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик представили новые аудиозаписи телефонных переговоров между, предположительно, экс-президентом Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 17:38
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Футбол
Брянское «Динамо» отказалось от экс-вратаря «Спартака» и просматривает защитника «Урала»
Как и анонсировал Matchtv.ru, в расположение брянского «Динамо» прибыл защитник «Урала» и юношеской сборной России Никита Чистяков.
Матч ТВ 17:27
Общество
Работающим пенсионерам на самоизоляции продлят больничные
Занятым пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции, продлят электронные больничные.
Радио Комсомольская правда 20 июня в 06:58
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:53
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29