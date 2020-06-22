Политика

REGNUMREGNUMРоссия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане

Узел используется в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Отметим, станцию «Днепр» в составе РЛС «Балхаш» заменит радиолокационная система «Воронеж-М» под Орском.
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с чего всё началось
«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года»,— сказано в постановлении
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