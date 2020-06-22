с чего всё началось

Узел используется в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Отметим, станцию «Днепр» в составе РЛС «Балхаш» заменит радиолокационная система «Воронеж-М» под Орском.

Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане

Здоровье В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона. 87

Политика Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих. 2

Космос Обнаружены галактики с двумя черными дырами Ученый из Университета Клемсона объединил усилия с международной группой астрономов для выявления периодических гамма-излучений от 11 активных галактик, прокладывая путь для будущих исследований нетрадиционных галактик, которые могут иметь две сверхмассивные черные дыры в их центрах. 2

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 87

Общество В Свердловской области продлили меры по коронавирусу Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня. 90

Здоровье В Барнауле в ближайшее время не возобновят плановую медицинскую помощь Поликлиники откроют двери в шести городах и 43 муниципалитетах Алтайского края с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой Министерство здравоохранения совместно с Роспотребнадзором разработало и подписало приказ возврата к плановой медицинской помощи. 6

Политика МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 274

Здоровье В Губахе два отделения больницы закрыли на карантин С 14 июня на прием и выписку закрыто терапевтическое отделение в Губахинской районной больницы, так как у одного из пациентов был выявлен COVID-19. 4

Политика На Украине опубликовали вторую часть «плёнок Порошенко» В понедельник, 22 июня, состоялась онлайн-конференция, в рамках которой народный депутат Верховной рады Андрей Деркач и бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик представили новые аудиозаписи телефонных переговоров между, предположительно, экс-президентом Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом. 43

Общество В Югре продлили режим самоизоляции "Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении. 10